Entra in mare a San Benedetto e scompare: il disperso è un nuotatore, ricerche anche con l’elicottero

Da stamattina sono in corso le operazioni di ricerca di un nuotatore anziano che è entrato nel mare di San Benedetto del Tronto e poi è scomparso.

Foto di repertorio

Una persona dispersa in mare a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Da stamattina sono in corso le operazioni di ricerca di un bagnante: si tratterebbe di un anziano ma un nuotatore esperto. Chi lo ha visto per un'ultima volta ha detto che l'uomo era entrato in acqua e poi secondi dopo è sparito. Luca Buttafoco, presidente della Cooperativa Riviera Service (che gestisce il servizio di salvataggio sulle spiagge di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima) ha fatto sapere che "La speranza è che questa persona, particolarmente esperta, possa essere rientrata da un'altra parte e che la vicenda si concluda positivamente". Nell'attività di ricerca è anche impegnata la Capitaneria di Porto con una motovedetta e un elicottero.

Buttafoco all'Ansa ha sottolineato inoltre che sono ore molto complicate anche perché "con il mare così agitato abbiamo visto persone entrare in acqua nonostante la bandiera rossa e altre dirigersi volontariamente verso gli scogli, mettendo a rischio la propria incolumità e quella di chi deve soccorrerle". Ricorda inoltre che "prima di fare il bagno bisogna sempre confrontarsi con il bagnino e valutare sia le condizioni del mare sia le proprie condizioni psicofisiche. Evitiamo di entrare in acqua dopo una lunga esposizione al sole o dopo pasti abbondanti e non sottovalutiamo la risacca, che può trascinare rapidamente al largo come nel caso di questa mattina quando il pericolo era concreto e non andava sottovalutato, come invece accaduto in diversi casi". In questa stagione estiva si rivolge anche ai genitori dei più piccoli: "Chiediamo anche ai genitori di non perdere mai di vista i bambini: bastano pochi istanti di distrazione perché percorrano centinaia di metri sulla spiaggia e si smarriscano. La sicurezza inizia dai comportamenti responsabili di ciascuno".

Ora la speranza è di trovare l'uomo. Da tempo lo si cerca nelle acque al largo delle spiagge di San Benedetto, ma si spera che l'anziano sia uscito dal mare da un altro punto della spiaggia senza che nessuno se ne accorgesse. Continua la ricerca.