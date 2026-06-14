Bimba di 7 anni ha un malore improvviso in mare e muore durante il trasporto in elicottero, dramma a Licata

La bambina di 7 anni ha accusato un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia in località Marianello. Inutile l’intervento dei sanitari del 118: la piccola è deceduta durante il trasporto in elicottero all’ospedale di Agrigento.

Una giornata al mare in famiglia si è trasformata in tragedia a Licata, nell'Agrigentino. Una bambina di 7 anni ha accusato un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia in località Marianello ed è morta poco dopo, nonostante l'intervento immediato dei soccorsi e il tentativo disperato di portarla in ospedale. Tutto si è consumato in pochi attimi sulla spiaggia dove la piccola, originaria di Ravanusa, si sarebbe accasciata improvvisamente nella zona tra la battigia e l'acqua, sotto gli occhi dei familiari e degli altri bagnanti.

Immediato l'intervento dei presenti che hanno cercato di rianimare la piccola lanciando contemporaneamente l'allarme con una chiamata ai servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti in poco tempo gli operatori sanitari del 118 con l’ambulanza che hanno poi proseguito le manovre di rianimazione ma le condizioni della piccola sono apparse fin dalla dal primo momento gravissime.

Le manovre sono proseguite a lungo sulla spiaggia, sotto gli occhi terrorizzati e impotenti dei parenti, nel tentativo di stabilizzare la minore per il trasporto in ospedale. Vista la gravità della situazione, dalla centrale operativa è stato allertato anche l'elicottero di soccorso che è stato fatto atterrare nel vicino porto dove la piccola è stata trasportata con l'ambulanza per essere poi condotta nel più breve tempo possibile all'ospedale di Caltanissetta.

Una corsa disperata che purtroppo però non è servita a salvare la vita alla bambina. Il quadro clinico della minore purtroppo è precipitato ulteriormente durante il trasporto in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e la bambina è deceduta ancora prima che il velivolo potesse raggiungere il nosocomio.

Sul posto anche la Guardia costiera per le indagini del caso. Dell'accaduto è stata informata anche l'autorità giudiziaria e il PM di turno della procura di Agrigento che valuteranno ora gli ulteriori accertamenti e analisi sulla salma della piccola che è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale