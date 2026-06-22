Treno regionale fermo per un guasto a San Benedetto: disagi per i passeggeri, soccorsa persona con disabilità

Un treno regionale è rimasto fermo per quasi 2 ore a San Benedetto per un guasto. Disagi per i passeggeri, trasbordati su un altro treno. Soccorsa una persona con disabilità. La circolazione è tornata regolare, anche se con ritardi e limitazioni di percorso.

Immagine di repertorio.

Il treno regionale 4209, con partenza da Ancona alle 7.33 e arrivo a Francavilla al Mare previsto alle 9.32, è rimasto fermo per quasi due ore (dalle 8.50 circa) a San Benedetto del Tronto per un problema tecnico di alimentazione.

Trenitalia ha fatto sapere che è stato completato intorno alle 10.40 il trasbordo dei circa 250 passeggeri, tra i quali una persona con ridotta mobilità, in un altro convoglio per proseguire nel viaggio.

Una volta raggiunto il convoglio, i soccorritori hanno soccorso prima di tutto la persona con disabilità che necessitava di essere trasferita in sicurezza dal vagone in panne a quello sostitutivo predisposto per consentire la ripresa del viaggio.

Le operazioni si sono svolte con particolare attenzione per garantire la massima sicurezza e ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori coinvolti.

Il personale ha svolto un controllo tecnico ai sistemi di bordo e, a quanto si apprende, il problema pare abbia riguardato il pantografo, il dispositivo montato sul tetto dei treni elettrici e dei tram che capta la corrente dalla linea aerea di contatto.

Sono stati registrati disagi per i passeggeri a bordo che hanno segnalato in questo contesto, oltre al ritardo, un problema di aria condizionata nel convoglio dovuto verosimilmente alla carenza di alimentazione elettrica.

Intanto, il treno che ha avuto il problema tecnico verrà trainato e trasportato in rimessa per la riparazione, con conseguente liberazione del binario attualmente bloccato. Dalle 11.00 la circolazione è tornata regolare, anche se i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi e limitazioni di percorso.

Alle operazioni, oltre a tecnici di Trenitalia hanno partecipato anche i Vigili del fuoco come supporto al trasbordo dei passeggeri sull'altro treno. Sulla linea ferroviaria adriatica, ma all'altezza di Martinsicuro (Teramo), si è verificato poi un secondo e distinto problema, un incendio, rapidamente domato, che si è innescato in un canneto in prossimità dei binari.

Questo ha causato una sospensione della circolazione nel tratto con conseguente possibilità di ritardi fino a 50 minuti per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. È attualmente fermo il treno Alta Velocità Frecciarossa 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (10:40). Maggiori dettagli al sito Infomobilità di Trenitalia.