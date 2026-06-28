Si avventa su 22enne e la palpeggia in spiaggia a San Benedetto del Tronto: inseguito e bloccato dai bagnanti

L’episodio si è consumato ieri, sabato 27 giugno, su una spiaggia libera della città marchigiana. Dopo le urla della 22enne, l’aggressore ha tentato di allontanarsi ma è stato inseguito e bloccato dai presenti.

Inquietante episodio nelle scorse ore sulle spiagge di San Benedetto del Tronto dove una ragazza è stata aggredita, molestata sessualmente e palpeggiata da uno sconosciuto mentre era intenta semplicemente a prendere il sole. Fortunatamente nessuno però si è girato dall’altra parte ma anzi in tanti sono intervenuti dopo le urla della giovane ventiduenne, non solo per soccorrerla ma anche per inseguire e bloccare l’aggressore.

L’episodio si è consumato ieri, sabato 27 giugno, su una spiaggia libera della nota città di villeggiatura marchigiana. in provincia di Ascoli Piceno. La 22enne vittima dell’aggressione stava trascorrendo una normale giornata di mare nella zona dell’ex camping, nei pressi del cantiere di rifacimento del lungomare, quando un uomo l’ha sorpresa da dietro cercando di immobilizzarla e palpeggiandola nelle parti intime.

La ragazza ha subito urlato e cercato di divincolarsi dalla presa dello sconosciuto, riuscendo infine a mettere in fuga l’aggressore. Le sue urla infatti hanno attirato l’attenzione degli altri bagnanti dei lidi vicini che sono subito accorsi in suo aiuto. Mentre la giovane è corsa in direzione delle persone che si trovavano nelle vicinanze, l’aggressore ha tentato di allontanarsi ma è stato inseguito e poi bloccato dai presenti.

Mentre alcuni assistevano la ragazza, ancora sotto shock, altri hanno tenuto fermo l’uomo fino all’arrivo di una pattuglia della polizia di stato che è stata prontamente allertata. Portato in Commissariato dagli agenti, l’uomo è stato poi identificato come un 30enne del posto già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. Dopo aver raccolto le testimonianze della vittima e degli altri presenti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per violenza sessuale.

La ragazza intanto è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in Pronto soccorso dove è stata medicata per alcune escoriazioni riportate nell’aggressione, fortunatamente non gravi. Per la 22enne, sotto shock attivato il Codice Rosso per le vittime di violenza