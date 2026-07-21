Nubifragio nelle Marche, tempesta di lampi e grandinata tra San Benedetto e Grottammare: danni a lucernari e auto

Un violento nubifragio, con tanto di tempesta di fulmini e chicchi di grandine grandi quanto palline da tennis, si è abbattuto sulle Marche, in particolare nella zona compresa tra San Benedetto del Tronto e Grottamare: danni alle auto.

Immagini da Facebook.

Un violento nubifragio si è abbattuto nella serata di oggi, martedì 21 luglio, sulle Marche, in particolare nella zona compresa tra San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Grottammare e le colline limitrofe, fra Acquaviva Picena e Ripatransone. La precipitazione è stata accompagnata da una tempesta di lampi e da una incredibile grandinata con chicchi grandi come palline da tennis, come testimoniano le foto e i video condivisi sui social dai cittadini dell'area.

La grandine ha causato seri danni a molte autovetture, ma anche ai lucernari dei palazzi con l'acqua che è penetrata all'interno. Al momento non si segnalano danni alle persone ma soltanto alle cose. L'evento, iniziato intorno alle 21:30, si è prolungato per circa 15 minuti ed è stato veramente molto consistente. Le chiamate ai vigili del fuoco riguardano comunque solo danni materiali e piccoli allagamenti. Non si segnalano sottopassi allagati, per cui la circolazione varia è regolare.

Fortissime raffiche di vento, chicchi di grandine grandi come noci e acquazzoni nel primo pomeriggio di oggi anche lungo la costa maceratese. Come preannunciato dalle previsioni meteo, ci sono stati violenti temporali – durati anche qui pochi minuti – che hanno causato diversi danni tra Porto Recanati e Civitanova. In alcune abitazioni finestre e serrande sono state rotte dai chicchi. Tromba d'aria a Civitanova, dove il vento ha fatto volare diversi ombrelloni in spiaggia, provocando qualche danno negli stabilimenti balneari.

Fino a questo momento in tutta la regione sono circa 160 le richieste di soccorso arrivate ai vigili del fuoco, concentrate soprattutto lungo la fascia costiera.

Violenta grandinata nel pomeriggio anche nel Teramano, in Abruzzo, con i chicchi grandi come arance. Criticità sia lungo la costa sia nell'entroterra, da Roseto degli Abruzzi a Bellante. Notevoli, secondo le prime informazioni, i danni, con parabrezza in frantumi e carrozzerie delle auto ammaccate, finestre rotte, tetti, tendoni e pannelli solari danneggiati. Gravi i danni anche al settore dell'agricoltura.