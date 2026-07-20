Nubifragio e violenta grandinata in Emilia Romagna: “Chicchi grandi come albicocche, sembrava un bombardamento”

Violenta tempesta di grandine si è abbattuta sull’Emilia-Romagna, in particolare Piacenza e Reggio, dove sono caduti chicchi di dimensioni paragonabili a un’albicocca. Crollo delle temperature e nuova allerta meteo prevista per domani.

Foto di Confagricoltura Piacenza.

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nelle scorse ore sull'Emilia Romagna, complice il passaggio di una perturbazione di origine atlantica che ha portato temporali, un abbassamento sensibile delle temperature e fenomeni intesi anche sulla Lombardia, in particolare nel Cremasco e nel Mantovano, e altre regioni settentrionali.

Forte grandinata nella Bassa piacentina con chicchi enormi

In particolare, una forte grandinata si è registrata nella bassa pianura piacentina, provocando diversi danni ai campi coltivati. "Chicchi come albicocche hanno colpito campi di pomodoro, mais e le altre colture soprattutto nella zona di Monticelli d'Ongina", segnala Confagricoltura Piacenza. "Non c'è pace nei campi", rileva l'associazione degli imprenditori agricoli che sta provvedendo alla mappatura dei danni. "Solo pochi giorni fa il territorio piacentino era stato lambito dal forte maltempo che aveva più duramente colpito il modenese e il reggiano. Per Piacenza si tratta del terzo fenomeno estremo da inizio giugno. Una campagna davvero difficile".

Chicchi di grandine che arrivano anche a dieci centimetri di diametro si sono abbattuti stamattina anche tra la Bassa Reggiana e il Mantovano, in particolare sulla zona tra Luzzara, Reggiolo, Rolo, Suzzara e Palidano tra le 7.30 e le 7.50. "Sembrava un bombardamento", hanno raccontato alla stampa locale alcuni cittadini. Sono in corso accertamenti per valutare gli eventuali danni sui veicoli, oltre a strutture varie e agricoltura già in ginocchio in queste settimane per il maltempo. "Siamo di fronte all'ennesimo evento estremo che colpisce duramente le nostre imprese agricole – afferma la presidente di Cia Reggio Emilia, Valeria Villani -. In poche settimane gli agricoltori hanno dovuto affrontare un'ondata di caldo eccezionale, seguita da violenti temporali e ora da una grandinata di proporzioni impressionanti. È una situazione che rende sempre più difficile programmare il lavoro e garantire la sostenibilità economica delle aziende".

Nuova allerta meteo per martedì 21 luglio

L'ondata temporalesca si è poi spostata sulla costa. A causa del prolungato temporale, la temperatura è crollata a +18 gradi con raffiche di vento a 90 km/h a Casalborsetti, in provincia di Ravenna. E la situazione non è destinata a migliorare domani, visto che sarà di nuovo allerta gialla per temporali su Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. .

"Per la giornata di martedì 21 sono previsti temporali forti in più fasi durante la giornata, in mattinata sul settore settentrionale e orientale della regione e dal pomeriggio in Appennino con estensione alle aree di pianura con probabili effetti e danni associati. Nelle zone interessate dai fenomeni, in particolare sui settori occidentali e orientali, saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente fragili, occasionali innalzamenti del reticolo minore ed allagamenti nei centri abitati", fa sapere la Protezione civile in un comunicato.