Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 1° luglio per pioggia e temporali: le regioni colpite

Domani, mercoledì 1 luglio, la perturbazione in arrivo porterà temporali, piogge intense, grandinate e raffiche di vento. La Protezione Civile ha diramato allerta arancione per temporali in Lombardia e allerta gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Sicilia, Piemonte e altre regioni.

L'ondata di caldo che ha interessato l'Italia negli ultimi giorni lascia spazio a un deciso cambio di scenario. Domani, mercoledì 1° luglio una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico raggiungerà il nostro Paese, portando una fase di forte instabilità con piogge, temporali e possibili fenomeni intensi. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per rischio temporali in diverse aree della Lombardia e un'allerta gialla in numerose regioni per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico.

Il peggioramento sarà favorito dal contrasto tra l'aria più fresca in arrivo e quella molto calda e umida presente nei bassi strati atmosferici. Una situazione che potrà generare temporali violenti, grandinate e raffiche di vento, soprattutto al Nord. Il fronte perturbato si sposterà poi verso il Centro-Sud in prossimità del weekend, portando un ulteriore calo delle temperature e un generale miglioramento della qualità dell'aria dopo giorni di caldo intenso.

Allerta meteo arancione e gialla domani 1° luglio: le regioni a rischio

L'allerta arancione per rischio temporali, domani 1 luglio, riguarda la Lombardia, dove la criticità moderata interessa diverse zone: dalla bassa pianura occidentale e orientale alla pianura centrale, dal nodo idraulico di Milano all'Appennino pavese, fino alle aree dei laghi e delle Prealpi orientali e all'alta pianura orientale.

Sono invece numerose le regioni interessate dall'allerta gialla. Per rischio temporali sono coinvolte aree di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Questo nel dettaglio l'ultimo bollettino della Protezione Civile:

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione :

Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale

: Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla :

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla :

Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Pianura Cuneese, Scrivia, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno

Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana – Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale – Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Pianura centro meridionale – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Feltrino – Bacino Cismon, Pianura centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese – Bacino Adige, Costa centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale – Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale – Bacino Adige, Pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno

: Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Piemonte: Pianura Cuneese, Scrivia, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana – Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale – Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Pianura centro meridionale – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Feltrino – Bacino Cismon, Pianura centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese – Bacino Adige, Costa centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale – Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale – Bacino Adige, Pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Maltempo e pioggia domani 1° luglio: le previsioni meteo

La giornata di domani, 1° luglio, inizierà con i primi rovesci e temporali sulle Alpi più settentrionali, mentre sul resto del Nord il cielo sarà inizialmente più stabile. Qualche pioggia potrà interessare anche l'alta Calabria tirrenica.

Il peggioramento più significativo arriverà nel pomeriggio, quando il fronte perturbato entrerà nel vivo sulle regioni settentrionali. Sono previsti temporali diffusi, localmente intensi, con il rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Le aree alpine, prealpine e la pianura del Nord saranno tra le più esposte.

Fenomeni temporaleschi sparsi potranno svilupparsi anche sulle zone interne del Centro e del Sud, soprattutto lungo l'Appennino e nelle aree vicine. Temporali isolati sono attesi anche sui rilievi di Sicilia e Sardegna.

In serata i fenomeni più intensi tenderanno a concentrarsi tra Triveneto, Emilia, alta Toscana, Marche e Abruzzo, mentre al Nord-Ovest sono previsti progressivi rasserenamenti. Durante la notte i temporali potranno estendersi anche a Romagna, Umbria e Toscana.

Le temperature saranno in calo al Nord e in parte del Sud, con diminuzioni più evidenti nelle zone colpite dai temporali. Dopo il passaggio della perturbazione arriveranno venti settentrionali più freschi e asciutti, con Maestrale moderato atteso anche sulla Sardegna e sul Canale di Sicilia.