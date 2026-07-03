Violento nubifragio su Reggio Calabria: strade come fiumi e disagi, allagato anche il Tribunale

Il nubifragio è durato qualche ora ma la grossa quantità di acqua caduta in poco tempo e i tombini intasati di alcune strade hanno trasformato letteralmente alcune arterie stradali in torrenti in piena.

Un violento nubifragio ha colpito oggi la città di Reggio Calabria e l'hinterland Reggino trasformando strade in fiumi e allagando sottopassi e scantinati. Come già preannunciato dalle previsioni meteo, il violento acquazzone si è abbattuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 3 luglio 2026, causando notevoli disagi alla popolazione con traffico in tilt e ingenti danni anche se fortunatamente non si segnalano persone colpite o ferite.

Il nubifragio è durato qualche ora ma la grossa quantità di acqua caduta in poco tempo e i tombini intasati di alcune strade hanno trasformato letteralmente alcune arterie stradali in torrenti in piena costringendo le persone a ripararsi velocemente e bloccando la circolazione dei mezzi in alcuni quartieri cittadini. Come si vede in diversi video e foto pubblicate dai cittadini sui social, in alcune zone i tombini hanno ceduto riversando all'esterno una quantità enorme di acqua e mandando in crisi la viabilità, sia in centro città sia in periferia. Il sistema di drenaggio infatti non ha retto e l'acqua ha fatto saltare i tombini allagando completamente le carreggiate.

In alcune strade in discesa l'acqua addirittura si è trasformata in un torrente trascinando qualsiasi cosa si trovasse sul percorso, tra cassonetti e altri oggetti. Particolarmente interessati dagli allagamenti i locali sotto il livello della strada. Gli allagamenti hanno riguardato anche alcuni edifici pubblici come il Tribunale e la Procura della Repubblica e il Comune che si trovano al Centro direzionale. In particolare qui l'acqua si è infiltrata al piano terra e nei piani sottostanti allagando anche alcune aule riservate alle udienze. Alla pioggia si sono aggiunte in alcune zone anche forti raffiche di vento e grandinate.

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Il fronte temporalesco si è poi spostato vi via anche le zone interne riversando al suolo una consistente quantità di acqua che hanno allagato il raccordo autostradale, l'ingresso dell'Aeroporto, il Ce.Dir. con il Tribunale allagato e gli accessi e i sottopassi dei centri commerciali. Oltre ai disagi alla viabilità, ci sono state anche criticità nell'erogazione idrica in alcune zone della città.