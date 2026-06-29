Paolo: “Avevo paura del mare, una crociera mi ha cambiato la vita. La mia storia è per chi si sente bloccato”

Dopo aver conosciuto Beatriz su una nave da crociera nel 2022, a 37 anni Paolo ha lasciato Trapani per trasferirsi alle Canarie. Oggi i due hanno comprato casa e si sposeranno il prossimo anno. A Fanpage.it racconta: “Il messaggio che voglio mandare a chi leggerà la nostra storia è di non avere paura di lasciare il sicuro per l’incerto”.

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"Vi ho contattati perché penso che la mia storia può essere utile a chi si sente bloccato, a chi non trova il coraggio di cambiare la propria vita perché teme di lasciare il sicuro per l'incerto. Ovviamente, non sto dicendo: ‘Venite tutti qui, le Canarie sono un paradiso', non è così. Nel mio caso è stata un'occasione e l'ho colta".

Paolo, trapanese di 37 anni, inizia così a raccontare la sua storia a Fanpage.it. Due anni fa si è trasferito alle Canarie, dopo che nel 2022, su una nave da crociera, ha fatto un incontro che gli ha letteralmente cambiato la vita.

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"Quell'anno avevo da poco chiuso la relazione con la mia ragazza dell'epoca. Ci eravamo lasciati a giugno e pochi mesi dopo, a ottobre, sono salito su una nave da crociera. Anche se ho paura del mare, avevo deciso di fare quest'esperienza".

Ed è proprio qui che conosce una ragazza canaria, Beatriz. "Non parlavo una parola di spagnolo, sapevo dire solo: ‘Hola'. – ricorda ridendo Paolo – Siamo stati insieme due giorni, lei doveva scendere a Barcellona. La mattina della sua partenza, mi ha bussato alla porta della stanza e mi ha detto: ‘Mi farebbe piacere continuare a sentirci'. E mi ha lasciato il suo numero".

Paolo ci spiega che i primi tempi sono stati complicati, i due comunicavano con il traduttore perché anche Beatriz non parlava italiano: "Scrivevamo tutto, in pratica. Abbiamo continuato a sentirci per 4 mesi e a gennaio del 2023 lei e venuta a Trapani per stare con me. Dopo qualche mese però è dovuta tornata alle Canarie, dove a breve concludere il suo percorso universitario".

Paolo e Beatriz.

Polo e Beatriz sono stati distanti per un anno, facendo molti sacrifici. "Ma in quel periodo il nostro rapporto è diventato sempre più forte – dice lui – e nell'agosto 2023 sono andato io per 15 giorni alle Canarie per conoscere la sua famiglia".

"È vero che 15 giorni non bastano per capire se un posto è quello giusto per te. – osserva Paolo – Ma, dopo averci pensato un po', ho detto a Beatriz: ‘Il prossimo anno mi trasferisco qui‘. Lei mi ha guardato e mi ha detto che ero pazzo".

Il 16 aprile 2024 Paolo è arrivato alle Canarie. Non sono mancate le difficoltà, ci dice, ambientarsi e lasciare ‘casa' non è stato semplice: "Il mio cane, che per me era come un figlio, è morto pochi mesi dopo che mi sono trasferito, è stato un dolore molto forte. Ero distante e non l'ho potuto vedere".

"Anche andare via dalla mia terra, che amo, è stata dura. – aggiunge – All'inizio ho pensato di mollare, anche perché il primo lavoro (Paolo fa il pizzaiolo, oggi sogna di aprire un locale suo) non era come mi aspettavo e ho dovuto cambiare. Ma con il tempo e l'aiuto della mia compagna, siamo ancora qui. Sono passati poco più di due anni e abbiamo comprato casa insieme".

E l'anno prossimo, il 29 maggio 2027, Paolo e Beatriz si sposeranno: "Tutto è iniziato su una nave da crociera e ho deciso di chiudere il cerchio l’anno scorso proprio nello stesso modo. Durante una nuova crociera le ho chiesto di diventare mia moglie", ci racconta.

Il momento della proposta sulla nave da crociera.

"Per noi la nave non rappresenta semplicemente una vacanza, ma il luogo in cui è iniziata una nuova vita. Credo che questa possa essere una storia capace di trasmettere speranza e dimostrare come a volte una scelta improvvisa, un viaggio o un incontro casuale possano cambiare completamente il corso della vita".

"La nostra non è una storia straordinaria, una favola, ma una storia vera, quella che noi abbiamo vissuto. Il messaggio che voglio mandare a chi leggerà le mie parole è di non avere paura di lasciare il sicuro per l'incerto, di credere in quello che si fa. Se l'ho fatto io a 37 anni, può davvero farlo chiunque. Ed è stata la scelta migliore della mia vita".