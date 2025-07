video suggerito

Adolescente scompare dal villaggio turistico a Brindisi, appello per le ricerche: “Aiutateci a trovarla” In tutta la zona sono scattate immediatamente le ricerche della giovane appena 18enne, scomparsa improvvisamente nelle scorse ore da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno dove stava effettuando uno stage. “La ragazza si è allontanata dal Meditur Village e al momento non si hanno sue tracce” ha spiegato il sindaco della città brindisina. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una giovane ragazza, che solo pochi giorni fa ha compiuto 18 anni, è scomparsa improvvisamente nelle scorse ore da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno, in provincia di Brindisi, dove stava effettuando uno stage. In tutta la zona sono scattate immediatamente le ricerche da parte delle forze dell’ordine e delle autorità locali che si sono mobilitate dopo una formale denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri da parte della stessa struttura ricettiva in cui alloggiava, dopo la scoperta della sua assenza ingiustificata.

Del caso è stata informata anche la prefettura di Brindisi che ha avviato il piano di ricerca scomparsi. Appelli per le ricerche della ragazza anche sui social dove il sindaco della cittadina pugliese ha postato una foto della giovane chiedendo alla cittadinanza e a chiunque avvistasse la 18enne di allertare immediatamente carabinieri e forze dell’ordine.

“La ragazza che vedete in foto si è allontanata dal Meditur Village e al momento non si hanno sue tracce” ha spiegato il primo cittadino di Carovigno, spiegando che la scomparsa è una ragazza ucraina alta 1 metro e 75 centimetri con corporatura esile e non parla italiano. Il sindaco ha invitato i cittadini a contattare immediatamente la stazione dei carabinieri di Carovigno al numero 0831 991010 in caso di avvistamento della giovane.

Leggi anche Si allontana dalla riva con il materassino e scompare: trovato morto in mare dopo 24 ore di ricerche

Secondo quanto ricostruito finora, la scomparsa della giovane risale alla giornata di ieri venerdì 4 luglio quando si sarebbe allontanata senza nessun avviso. Dopo gli appelli pubblici per il suo ritrovamento, diverse le segnalazioni di avvistamento della ragazza che in queste ore vengono verificate dalle forze dell’ordine. Diverse persone hanno riferito sui social di averla avvistata nella prima serata di venerdì in strada mentre camminava nei pressi del ponte di Santa sabina sempre a Carovigno.