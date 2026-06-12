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Ritrovati i corpi di Whalid Sobi ed Ewerton Dos Santos: erano scomparsi in mare ieri a Ventimiglia

Dopo due giorni di ricerche, è arrivata la notizia più temuta: i corpi di Whalid Sobi, 19 anni, ed Ewerton Bernardo Dos Santos, 25 anni, sono stati recuperati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nelle acque antistanti il porto turistico Marina di Cala del Forte, a Ventimiglia. Si erano tuffati nella zona delle Calandre.
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A cura di Biagio Chiariello
Le ricerche dei due ragazzi scomparsi
Le ricerche dei due ragazzi scomparsi

È finita nel modo più tragico la ricerca di Whalid Sobi ed Ewerton Bernardo Dos Santos, i due giovani dispersi in mare da mercoledì scorso a Ventimiglia dopo essersi tuffati nella zona delle Calandre. I loro corpi sono stati ritrovati nella mattinata di oggi, 12 giugno, dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nei pressi dell'ingresso del porto turistico Marina di Cala del Forte.

Le salme sono state individuate a breve distanza l'una dall'altra, all'imboccatura del porto: una nei pressi del faro verde, l'altra vicino al faro rosso. Il recupero è stato effettuato dai sommozzatori coordinati dalla Capitaneria di Porto. Uno dei corpi è stato successivamente trasferito in banchina per gli accertamenti del medico legale e le procedure di riconoscimento. I famigliari li hanno già riconosciuti.

I due giovani, rispettivamente di 19 e 25 anni, vivevano entrambi a Sanremo. Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio di mercoledì si erano tuffati nelle acque delle Calandre, un tratto di costa particolarmente esposto al moto ondoso. Alcuni testimoni li avrebbero visti essere spinti da una forte onda contro la falesia e poi travolti da un secondo flutto che li ha trascinati al largo.

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Le operazioni di ricerca erano scattate immediatamente e sono proseguite per giorni con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Sul posto hanno operato Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Carabinieri e personale sanitario del 118, supportati da elicotteri, unità navali e nuclei specializzati. Le ricerche si erano estese per diverse miglia lungo la costa, poiché le correnti facevano ipotizzare che i due potessero essere stati trascinati verso ponente.

Nonostante questo, la Capitaneria aveva sempre mantenuto alta l'attenzione anche sul tratto di mare più vicino alla costa, tra la spiaggia delle Calandre e il porto turistico. Ed è proprio in quell'area che sono stati infine individuati i corpi dei due ragazzi, ponendo fine a giorni di attesa e speranza per familiari e amici.

Secondo una delle ricostruzioni emerse nelle ore successive alla scomparsa, Ewerton Bernardo Dos Santos si sarebbe gettato in acqua nel tentativo di aiutare l'amico in difficoltà tra le onde. Entrambi sarebbero però stati sopraffatti dalla forza del mare senza riuscire a raggiungere la riva. Alcuni presenti avevano provato a soccorrerli, ma senza successo. Un testimone ha raccontato di averli visti scomparire sott'acqua e non riemergere più.

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