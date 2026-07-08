“Lo abbiamo ritrovato”: papà riabbraccia dopo 3 anni il figlio 11enne scomparso, incredulità negli USA

La storia a lieto fine di Andrew Escobar, scomparso nel luglio del 2023 insieme alla madre, Miriam Felix, che lo ha rapito nel corso di una disputa per l’affido. Il padre non ha mai smesso di cercarlo ed ha persino lasciato il lavoro per continuare le ricerche. Ritrovato al confine tra Messico e USA.

Immagine da Facebook.

Per tre anni il padre di Andrew Escobar è stato in apprensione dopo la scomparsa del figlio, a soli 11 anni. "È stato rapito dalla madre", ha sempre affermato. Ma non ha mai perso la speranza di trovarlo sano e salvo, anzi ha lasciato il suo lavoro per cercarlo giorno e notte. E così è stato: il bambino è stato rintracciato a El Paso, in Texas, tra l'incredulità di parenti e conoscenti.

Arriva dagli Stati Uniti la storia a lieto fine di questo bambino scomparso nel luglio del 2023, quando aveva 11 anni, e ritrovato pochi giorni fa. Secondo la polizia, è stata la madre, Miriam Felix, a rapirlo nel corso di una disputa per la sua custodia. Il padre di Andrew, Juan Escobar, ha affermato a KAOT7 di essere rimasto "sconvolto e incredulo" quando mercoledì scorso ha ricevuto la telefonata da un agente di polizia di El Paso che lo informava che Miriam aveva attivato una sorta di allarme con il suo cellulare mentre tentava di attraversare il confine tra Messico e USA. "Mi ci sono voluti cinque secondi per realizzare quando mi hanno chiamato", ha detto.

"Sua madre ha lanciato un allarme, poi hanno controllato i loro documenti e a quel punto si sono accorti che il ragazzo risultava scomparso. Così li hanno fermati entrambi", ha spiegato Juan. Andrew era stato visto l'ultima volta a Rio Rancho, nel Nuovo Messico. La polizia di Albuquerque ha dichiarato che la donna era ricercata con diversi mandati di arresto per reati gravi, a seguito della violazione dell'accordo di affidamento.

"Fisicamente sta bene, ma negli ultimi tre anni ha passato momenti difficili a livello emotivo e mentale", ha detto Juan. Darlene Gomez, che ha rappresentato la famiglia durante le ricerche, ha affermato che Miriam è stata arrestata ed attualmente è in attesa di estradizione in Messico. Gomez ha aggiunto che al momento ci sono molte incognite, mentre la famiglia, finalmente riunita, cerca di riavvicinarsi dopo tanti anni di lontananza: "Si stanno conoscendo di nuovo".