Si tuffa in mare per soccorrere l’amico in difficoltà: spariti a Ventimiglia due ragazzi di 19 e 25 anni

Ewerton Dos Santos, 25 anni, originario del Brasile e Walid Sobhi, 19 anni, proveniente dal Marocco, sono scomparsi da ieri nei pressi della spiaggia delle Calandre, a Ventimiglia, dopo essersi tuffati da una falesia.

Sono proseguite tutta la notte le ricerche di Ewerton Dos Santos, 25 anni, originario del Brasile e Walid Sobhi, 19 anni, proveniente dal Marocco, i due amici da ieri pomeriggio dispersi in mare nei pressi della spiaggia delle Calandre, a Ventimiglia. Stando a quanto emerso i due si sono tuffati da una falesia non lontana da una spiaggia piena di ragazzi e ragazze, ma da quel momento in poi non sono più riemersi; con il passare delle ore le speranze che possano essere ancora vivi si affievoliscono, anche se i soccorritori non hanno ancora abbandonato le ricerche nella speranza di riuscire a recuperare almeno i corpi.

Come spiega Il Secolo XIX il punto in cui si sono tuffati i due amici è stato monitorato fin da subito dalla vedetta della Guardia Costiera, coadiuvata fino a notte dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto: i soccorritori si sono ripetutamente calati lungo la falesia, tra il sentiero e il mare, cercando anche tra gli anfratti sottostanti fino alle 20.45. Le ricerche sono poi continuate durante la notte, grazie ai sommozzatori dei vigili del fuoco con il supporto di gommoni, ma non hanno dato nessun esito.

Sul posto sono arrivati anche i familiari e gli amici dei due giovani. A tutti il fratello di Ewerton Dos Santos ha raccontato la stessa versione. "Ci siamo lasciati scivolare lungo la falesia. Ewerton si è buttato in mare ma a causa delle onde si è subito trovato in difficoltà. Non riusciva a risalire. Walid ha provato ad aiutarlo. Poi si è lanciato in acqua ma è andato in affanno anche lui…", ha spiegato, come riporta sempre Il Secolo XIX. Sul sentiero delle Calandre sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri, chiamati a fare gli accertamenti e a chiarire la dinamica dei fatti, nella convinzione – sempre più forte – che per i due amici non si sia ormai più nulla da fare.