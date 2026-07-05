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Tragedia nel Sesia: padre e zio muoiono annegati nel tentativo di salvare una ragazza caduta nel fiume

I due uomini di circa 40 anni si sarebbero tuffati nel fiume a Romagnano nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà. Per cause da stabilire sono però spariti nella corrente.
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A cura di Susanna Picone
Immagine di repertorio.
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Tragedia a Romagnano, nella provincia di Novara: due uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazza che sembrava in difficoltà nel fiume Sesia. La giovane, una ragazzina minorenne, è stata riportata a riva, sana e salva, dal fratello che come lei si era tuffato ma altri due familiari – si tratterebbe del padre della giovane e di suo zio – non ce l’hanno fatta.

I due uomini, due quarantenni di origini marocchina, secondo quanto ricostruito erano entrati in acqua avendo visto la giovane in difficoltà mentre si trovava fra in isolotto e la riva del fiume ma per cause da stabilire sono spariti nella corrente. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco col supporto di un elicottero decollato dall'aeroporto di Malpensa e il 118, assieme ai carabinieri della locale stazione che conducono le indagini.

I vigili del fuoco hanno solo potuto recuperare i corpi dei due uomini: per loro non c'è stato nulla da fare. I sanitari intanto hanno prestato i primi soccorsi a madre e figlia. La madre, incinta, della ragazza è stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Novara.

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La tragedia si è consumata sotto gli occhi  di numerose persone presenti lungo il fiume, dove molti si erano recati per cercare un po’ di sollievo dal caldo.

Un'altra tragedia simile si è consumata oggi nel Senese: ha perso la vita un uomo di 33 anni, inizialmente dato per disperso nelle acque dell'Elsa dopo essersi gettato nel fiume a Ciolle Val d'Elsa. L'allarme era scattato intorno alle 16 di domenica, poi i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo. Il trentatreenne, secondo una prima ricostruzione, si era tuffano nel fiume senza più riemergere.

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