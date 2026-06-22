Tragedia al concerto dei Goose: muore dopo una caduta dal terzo anello del Madison Square Garden

Paul Kueker, 51 anni, è morto dopo essere precipitato dal terzo anello del Madison Square Garden durante un concerto dei Goose. La band ha espresso cordoglio sui social.

Rick Mitarotonda dei Goose – ph Jason Kempin:Getty Images

Paul Kueker, di 51 anni, è morto a seguito di una caduta dal terzo anello del Madison Square Garden durante il concerto dei Goose. La band, che sta continuando il tour, ha voluto esprimere cordoglio per la scomparsa con un post sui social. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia, durante il concerto della band americana l'uomo è caduto dall'alto, una piattaforma sopraelevata ed è morto nonostante sia stato trasportato in ospedale dove è stato constatato il decesso. Gli investigatori stanno trattando il caso come se fosse un incidente, avendo escluso la possibilità che si sia trattato di un atto criminoso, benché le indagini siano ancora in corso. L'uomo stava assistendo al concerto con la moglie.

La band, che ha continuato il tour, ha espresso il proprio cordoglio con un post sui social: "Siamo profondamente addolorati e sconvolti per il tragico evento accaduto durante lo spettacolo di stasera. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti coloro che sono stati colpiti – si legge nella nota ufficiale -. Ringraziamo il personale di emergenza e lo staff del locale che sono intervenuti con cura e supporto".

La band ha tenuto regolarmente il concerto del giorno dopo a New York, nell'ambito del SummerStage a central Park. I Goose hanno spiegato che si erano posti il problema se suonare o meno e alla fine hanno scelto di esibirsi comunque: "Abbiamo riflettuto sull'opportunità di suonare e siamo giunti alla conclusione che la cosa migliore che possiamo fare ora è riunire la nostra comunità, sostenerci a vicenda e offrire uno spazio di conforto – hanno affermato -. Quindi, stasera, mostriamoci gentili gli uni con gli altri e ricordiamo il nostro amico".

Il polistrumentista Peter Anspach si è rivolto al pubblico per chiedere un minuto di silenzio per Kueker: "In momenti come questo, ci si rende conto di quanto sia fragile la vita, di quanto siamo fortunati ad avere una comunità incredibile qui intorno a noi. Se state attraversando un momento difficile, per favore, non abbiate paura di contattare qualcuno nella vostra vita o di mandarci un messaggio". Anche il Madison Square Garden ha rilasciato una dichiarazione: "In attesa del rapporto della polizia sulla tragedia avvenuta ieri sera al concerto dei Goose, siamo profondamente addolorati per la perdita della vita di un fan al Madison Square Garden".