Noemi dopo la caduta dal palco parla per la prima volta: “Sto bene”, ma è stop di 4 settimane

Noemi rompe il silenzio dopo la caduta dal palco a San Salvo Marina: “Non era mia intenzione fare acrobazie”. La cantante rassicura i fan e annuncia quattro settimane di stop forzato.

Noemi è tornata a farsi sentire dopo l'incidente di ieri sera a San Salvo Marina, quando è caduta dal palco dell'Arena del Mare durante il concerto del suo tour estivo. Con un messaggio affidato ai social, la cantante romana ha rassicurato i fan sulle sue condizioni e annunciato uno stop forzato di un mese.

"Non era mia intenzione fare acrobazie"

Noemi ha voluto chiarire subito la dinamica dell'accaduto, escludendo qualsiasi intento plateale nel gesto che le è costato la caduta: non stava tentando alcuna acrobazia sul palco, portava semplicemente i suoi consueti occhiali da vista. Un dettaglio che aiuta a inquadrare l'episodio, ripreso da diversi spettatori con i telefoni e diventato in poche ore virale sui social: la cantante si era avvicinata al bordo del palco per salutare il pubblico durante la coda di "Briciole", senza accorgersi che la pavimentazione terminava proprio in quel punto.

Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore.

Lo spavento e i soccorsi

Nel messaggio, Noemi ammette di essersi presa un grande spavento, ma tiene a precisare che le sue condizioni sono buone, seppur con qualche acciacco e un po' di dolore. Un bilancio meno grave di quanto si temesse nelle prime ore, quando – secondo quanto riportato dal Messaggero – si era parlato di una ferita alla testa che aveva reso necessario il trasporto della cantante all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per gli accertamenti del caso. Il concerto, iniziato da poco, era stato sospeso, e con esso anche lo spettacolo pirotecnico previsto in serata dal Comune di San Salvo.

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Quattro settimane di stop

La notizia più rilevante per i fan riguarda il prossimo futuro live della cantante: i medici le hanno prescritto quattro settimane di riposo per recuperare, il che significa che Noemi dovrà rinunciare ai concerti in programma nelle prossime settimane. Un annuncio che la cantante fa con evidente dispiacere, ma che accompagna con un tono rassicurante e diretto verso chi la segue.

Il ringraziamento ai fan

Noemi chiude il messaggio ringraziando il pubblico per la vicinanza dimostrata nelle ultime ore, sottolineando quanto l'affetto ricevuto l'abbia fatta sentire sostenuta. La cantante promette di tornare presto sul palco, lasciando intendere che lo stop sarà solo una parentesi prima della ripresa del tour: "Non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo! Vi abbraccio forte".