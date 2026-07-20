Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: ferita alla testa e ricoverata in ospedale

Noemi è caduta dal palco durante un concerto a San Salvo Marina ferendosi alla testa. La cantante è stata trasportata in ospedale e lo show sospeso.

Noemi in concerto – ph Pamela Rovaris via Getty Images

Noemi è caduta dal palco mentre si stava esibendo a San Salvo Marina per uno dei concerti del suo tour estivo. Alcuni video postati dagli spettatori mostrano come durante la coda di un brano, "Briciole", – poco dopo l'inizio del concerto -, Noemi si avvicini al limite del palco per salutare i fan, senza rendersi conto che la pavimentazione sotto ai suoi piedi era terminata. A quel punto la si vede perdere l'equilibrio e cadere giù, mentre alle sue spalle si vede la sua corista rendersene conto e correre verso di lei. Noemi è stata soccorsa immediata dagli operatori del 118 che erano presenti all'evento ed è stata trasportata immediatamente all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto dopo le prime cure che le sono state fatte sul posto.

Stando a quanto riporta il Messaggero la cantante avrebbe riportato una ferita alla testa. Il concerto, che era cominciato da poco, è stato sospeso e con esso anche lo spettacolo previsto dei fuochi pirotecnici. Lo ha scritto in una nota lo stesso Comune che ha fatto anche gli auguri alla cantante per una pronta guarigione. "La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione. Per rispetto nei confronti dell'artista e di quanto accaduto, l'Amministrazione ha inoltre deciso di rinviare ad altra data lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per questa sera" si legge nella nota stampa.

Il concerto della cantante romana, in radio in questi giorni con la sua ultima canzone "Tu cosa fai questa sera" – tredicesima nella classifica delle canzoni più trasmesse in radio – rappresentava l'evento di punta del calendario estivo della cittadina abruzzese, in Piazzale Cristoforo Colombo: "Un'occasione speciale per vivere insieme una notte di spettacolo in una delle location più suggestive della città". Il prossimo spettacolo della cantante è previsto per domenica 26 luglio a Iglesias (SU) – questo è gratuito – e successivamente la cantante dovrebbe esibirsi il 31 luglio ad Aidone, in Sicilia.