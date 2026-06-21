Paura sul palco per Rod Stewart, soccorso con l’ossigeno durante un live: “Ho rischiato di svenire”

Momenti di paura per l’artista britannico, 81 anni, che durante un concerto negli Stati Uniti ha iniziato a muoversi con evidente difficoltà sul palco, aggrappandosi agli strumenti e agli oggetti di scena. Dopo è tornato sul palco, chiedendo al pubblico di poter continuare seduto.

Momenti di forte apprensione per Rod Stewart durante la sua ultima esibizione del tour mondiale che sta portando avanti nelle ultime settimane. L'artista britannico si stava esibendo allo Utah First Credit Union Amphitheatre di West Valley City, quando si è trovato costretto a ricorrere all'aiuto della maschera dell'ossigeno direttamente sul palco.

Lo ha riportato nelle scorse ore li sito americano TMZ, che racconta come il malessere è iniziato mentre la rockstar eseguiva uno dei suoi brani più celebri, "Young Turks". Accortosi che qualcosa non andava, Stewart ha iniziato a muoversi con evidente difficoltà sul palco, aggrappandosi agli strumenti e agli oggetti di scena, per poi fare cenno a due membri del suo staff di intervenire.

Difficoltà che Stewart ha voluto condividere con gli spettatori. "Ho rischiato di svenire. Lo spettacolo deve continuare, vi dispiace se mi siedo?". Con queste parole il cantante si è rivolto al pubblico, che lo ha applaudito fortemente per incoraggiarlo, trascorrendo il resto del concerto seduto su una sedia. I motivi esatti del malessere non sono ancora noti, ma l'episodio ha destato non poca preoccupazione, specialmente alla luce dei recenti problemi di salute che hanno costretto l'artista a modificare i suoi piani lavorativi.

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Le ipotesi sul malore e i precedenti stop del tour

Al momento non è semplice capire le motivazioni del malessere da cui Stewart è stato colto. Tra le ipotesi la geografia del luogo: West Valley City si trova infatti a circa 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, un fattore che potrebbe aver inciso sulla respirazione del cantante.

Lo spavento per Rod Stewart si aggiunge a una serie di tappe del suo tour mondiale che, negli ultimi mesi, hanno subito modifiche e rinvii. Da Las Vegas, con il concerto riprogrammato a causa di una sinusite. Poi la cancellazione di alcune date in California e ancora una cancellazione a San Diego, arrivata all'ultimo minuto, che aveva sollevato non poche polemiche.

Nessuna intenzione di ritirarsi

Tuttavia non pare esserci alcuna intenzione di ritirarsi da parte di Rod Stewart. L'artista ci ha tenuto a rassicurare fermamente i fan sul proprio stato di salute generale, smentendo con ironia le voci di un addio definitivo: "Sono in forma, ho una folta chioma e riesco a correre i 100 metri in 18 secondi". La torunée in corso, che passerà anche in Italia, rappresenta l'ultimo tour mondiale della sua carriera, ma non l'uscita definitiva dalle scene. "Non ho alcuna intenzione di ritirarmi".