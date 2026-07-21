È morto Gianni Cazzola, colto da un malore sul palco: il batterista jazz italiano aveva collaborato con Mina

Negli scorsi giorni è scomparso Gianni Cazzola, storico batterista jazz italiano, colto da un malore sul palco, mentre si esibiva: aveva 88 anni. Il ricordo di Tullio De Piscopo e le collaborazioni con Mina.

Gianni Cazzola, via Padova Jazz Festival

Gianni Cazzola, batterista italiano che ha collaborato in Italia anche con Mina, è scomparso negli scorsi giorni all'età di 88 anni. L'uomo è deceduto durante un concerto che lo vedeva protagonista a Busto Arsizio, sul palco del Gemia Swing Club. Dopo esser stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale, il batterista è deceduto nelle ore successive. I funerali si terranno nelle prossime ore, alle 14, nella chiesa di Sant'Edoardo a Busto Arsizio. Proprio nelle ore successive alla scomparsa, sono arrivati anche i primi messaggi di cordoglio, tra cui quelli del collega Tullio De Piscopo: "Notizia bastarda che mi ha strappato il cuore. Gianni Cazzola sta volando più in alto del cielo. Il tuo ritmo, il tuo sorriso e la tua umanità resteranno per sempre nel cuore di tutti i musicisti. Ciao Gianni, continua a improvvisare anche da lassù".

L'incontro con Tullio De Piscopo e la collaborazione con Mina in "Grande, grande, grande"

I due batteristi jazz hanno condiviso gran parte della loro carriera, dal primo incontro a Bologna, fino alla partecipazione al concerto in onore di Cazzola a "Eventi in Jazz 2023", tenutosi a Varese. Tra le collaborazioni, c'è stata la prima, storica, nel 1957, quando viene ingaggiato per affiancare il chitarrista Franco Cerri, scomparso a Milano lo scorso ottobre 2021. Non solo quintetti jazz italiani, come quello con il sassofonista Gianni Basso e il trombettista Oscar Valdambrini, prima degli anni '80 e la formazione del Matt Jazz Quintet con il pianista Luca Flores. Infatti, Cazzola ha affiancato anche Mina, facendo parte dell'orchestra diretta dal bassista Pino Presti in due grandi canzoni del repertorio della cantante: "Grande, grande, grande" ed "E penso a te".

Le collaborazioni internazionali con Billie Holiday e Chet Baker

Ma la carriera jazz di Cazzola lo ha visto anche protagonista con grandi star internazionali del genere: il batterista ha accompagnato la cantante Billie Holiday nel 1958, quando ha suonato con lei al Teatro Smeraldo di Milano. Negli anni si accoderanno anche Chet Baker e Tommy Flanagan, mentre nel 1990 entra anche nel disco "So That" del contrabassista Eddie Gomez. Alla fine degli anni '90 collaborerà anche con Sheila Jordan, mentre in quel momento ricopriva il ruolo di batterista nella formazione E.S.P Trio, un collettivo composto con il pianista Roberto Cipelli e il contrabassista Attilio Zanchi. Cazzola aveva deciso di celebrare i suoi 88 anni, lo scorso 9 maggio, esibendosi proprio sul palco del Gemia Swing Club, suonando con i musicisti del locale.