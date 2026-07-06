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Dave Grohl ferma il concerto dei Foo Fighters a Milano per una fan che si è sentita male

Dave Grohl ferma il concerto dei Foo Fighters a Milano per soccorrere una fan che si è sentita male: “Va bene? Tutto bene?”. Poi riparte con lo show.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Il concerto dei Foo Fighters all'Ippodromo Snai La Maura di Milano ha visto un momento che ha spezzato per qualche istante la scaletta: durante l'unica data italiana del Take Cover Tour 2026, Dave Grohl ha interrotto il concerto per rivolgersi a una fan che si era sentita male tra le prime file.

Il gesto di Grohl per la fan

Il frontman ha bloccato la band a metà scaletta, ha chiesto silenzio e si è rivolto direttamente alla ragazza, provando a farsi capire con qualche parola di italiano imparata sul momento: "Va bene? Va bene? Tutto bene? Va bene". Dopo essersi accertato che la fan stesse meglio, chiamandola "Signorina", Grohl ha dato il via libera per riprendere il concerto. Non è stato l'unico momento in italiano della serata: "Ragazzi tutti pazzi!" ha detto Grohl, il quale ha cercato di continuo il contatto col suo pubblico.

Il concerto si è aperto con "All My Life", biglietto da visita perfetto per una scaletta costruita come un attraversamento di oltre trent'anni di carriera: da "The Pretender" a "Times Like These", da "My Hero" a "Learn to Fly", fino a "Walk" e "Monkey Wrench". La chiusura, come da tradizione, è stata affidata a "Everlong".

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Tra i brani più attesi anche episodi meno scontati, come "Marigold" – legata alla stagione Nirvana di Grohl – insieme a "Big Me", "Aurora", "Exhausted" e "The Teacher".

La scaletta completa del concerto dei Foo Fighters agli IDays di Milano

Ecco la scaletta completa della serata:

All My Life
The Pretender
Times Like These
Rope
Stacked Actors
My Hero
Learn to Fly
These Days
Walk
This Is a Call
No Son of Mine
Wheels
Marigold
Window
Big Me
Under You
La Dee Da
Run
Invincible / Seven / One Headlight / Manimal / Tap Dancing in a Minefield
Monkey Wrench
Breakout
The Sky Is a Neighborhood
Aurora
Best of You
The Teacher
Exhausted
Everlong

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