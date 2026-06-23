Malore al concerto di Tiziano Ferro al Maradona, il cantante si ferma per aiutare il fan che si è sentito male

Il caldo e la calca allo stadio Maradona durante il concerto di Tiziano Ferro provocano un malore a uno dei presenti. Il cantante interrompe la performance e attende l’intervento dei soccorritori della Croce Rossa per prestare assistenza alla persona coinvolta.

Il caldo, la calca e le migliaia di persone presenti allo stadio Maradona per assistere al concerto di Tiziano Ferro hanno provocato un malore a uno dei fan che si trovava nella zona immediatamente antistante il palco. Un video girato questa sera nello stadio partenopeo mostra il cantante che, accortosi di quanto stava accadendo a pochi metri dalla sua postazione, ha interrotto la sua esibizione per assicurarsi che la persona coinvolta ricevesse il supporto necessario a recuperare le forze.

A intervenire per prestare i primi soccorsi sono stati gli addetti della Croce Rossa, che si sono rapidamente avvicinati al fan per verificare le sue condizioni e fornirgli assistenza. A giudicare dalle immagini, sembrerebbe essersi trattato di un malore passeggero: dopo avere ringraziato dal palco i soccorritori per il loro intervento, Tiziano ha infatti ripreso a cantare davanti alle migliaia di persone presenti all'evento.

È gremitissimo questa sera lo stadio partenopeo che ospita la data napoletana del tour di Ferro. Sono migliaia i fan accalcati sotto il palco per applaudire il cantante e intonare insieme a lui i suoi più grandi successi. Il tour Stadi 26 porterà Ferro, fino a metà luglio 2026, a esibirsi in 12 dei principali stadi italiani. Sono oltre 450mila i biglietti già venduti per la tournée, numeri che confermano il grande entusiasmo del pubblico per il ritorno live dell'artista.

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Tiziano ha scelto di organizzare il tour negli stadi in occasione del 25esimo anniversario della pubblicazione di Xdono, il brano che lo rese celebre in tutta Italia. La tournée rappresenta inoltre l'occasione per celebrare l'uscita di Sono un grande (Deluxe), versione arricchita dell'album pubblicato nell'ottobre 2025 con l'aggiunta di sette brani inediti a quelli già pubblicati lo scorso anno.