I momenti hot ai concerti fanno ancora discutere: da Usher a Rihanna, il dibattito tra consenso ed esibizionismo

Usher ferma il concerto a Nashville: la reazione passiva di una fan riapre il dibattito sui format soft-porn nei live, da Janet Jackson a Rihanna.

Usher e Rihanna, 2026

Lo scorso 25 luglio, al Nissan Stadium di Nashville, durante una tappa del The R&B Tour, che vede protagonisti Usher e Chris Brown, lo spettacolo è stato interrotto durante il format di "Can U Handle It?". Il cantante propone ormai da anni, durante i suoi tour, un momento in cui esegue una lap dance intorno a un letto portato sullo stage, coinvolgendo una fan scelta tra il pubblico.. In quest'occasione, la donna, Gabriel Cheyenne come riporta il portale NME, sarebbe rimasta per lo più immobile, cercando di evitare il contatto visivo con il cantante: un atteggiamento visibilmente riluttante nei confronti dell'interazione. Questo atteggiamento ha spinto il cantante di stoppare l'esibizione, sottolineando: "Non credo voglia stare sul palco".

@basicallyhollywood Gabrielle Cheyenne speaks out after #Usher kicked her off stage while trying to serenade her — but she was clearly uncomfortable. She admits to TMZ that she was actually at the concert to see #ChrisBrown mainly. ♬ original sound – Basically Hollywood

Solo poche ore dopo, attraverso alcuni video pubblicati sui social dalla donna, la situazione è diventata più chiara. Cheyenne ha sottolineato che prima dell'inizio dello spettacolo era stata spostata dallo staff, insieme a sua madre, dalla platea alla zona Vip. In merito alla sua mancata partecipazione sul palco al format di "Can U Handle It?", ha raccontato che si aspettava di essere coinvolta da Chris Brown, l'altro protagonista del tour, e di essere rimasta sorpresa dalla presenza di Usher. Si è aperto, così, l'ennesimo caso che riguarda il tema del consenso nelle interazioni sul palco tra artista e parte del suo pubblico; le polemiche si sono spinte fino alle accuse di abusi.

Solo 3 giorni dopo, durante la successiva tappa del tour al Protective Stadium di Birmingham, in Alabama, Usher si è rivolto al pubblico così: "Ora, prima di iniziare, non venite qui se non volete esserci. A Dio non piace chi si comporta male, ma di sicuro non gli va a genio nemmeno il privilegio della bellezza, vero?". Proprio la produzione di format, che sfiorano la sfera sessuale, è diventata, negli ultimi 20 anni, un campo minato per gli artisti e il pubblico, che nel tempo hanno dovuto affrontare controversie pubbliche, che finora, non sono ancora sfociate in azioni legali.

Se dovessimo storicizzare la produzione di format soft-porn sul palco, dovremmo fare un passo indietro alla fine degli anni '90, in cui Janet Jackson introdusse, durante il The Velvet Rope Tour, un momento lap dance che avrebbe acceso una gran serie di polemiche. Infatti, durante l'esibizione con il brano "Rope Burn", la cantante selezionava uno spettatore della platea, successivamente legato a una sedia: a quel punto, l'artista eseguiva una lap dance culminante in un bacio al fan immobilizzato. L'organizzazione del suo tour spinse ancora di più in quello successivo, l'All For You Tour, in cui durante "Would You Mind", la cantante eseguiva una lap dance mentre il fan era legato e immobilizzato su un lettino ospedaliero.

Negli anni successivi, si sarebbero creati format più aperti, ma contestualmente criticati per il tipo di oggettificazione, non solo dell'artista in sé, ma dell'interazione sul palco. È il caso del 2004 di Usher, che durante l'esibizione di "Superstar", entrava in contatto su un divano o su una sedia con una spettatrice scortata sul palco, cantandole a pochissimi centimetri dal volto. Un'interazione che culminava nella condivisione di una singola fragola, simulando alcune volte l'atto di un bacio. Quasi 20 anni dopo, durante la sua residency a Las Vegas, lo stesso Usher fu al centro di una polemica per l'interazione sul palco con l'attrice Keke Palmer.

Infatti, dopo l'esecuzione del format con l'attrice sulle note di "There Goes My Baby", filmata e pubblicata sui social, l'allora suo ex compagno, Darius Jackson, attaccò pubblicamente la donna poiché "madre", ma soprattutto il tipo di interazione con cui il pubblico veniva coinvolto da Usher. Solo qualche anno più tardi, Keke Palmer diventò anche la protagonista di un video ufficiale di un brano di Usher, dal titolo "Boyfriend".

C'è però un altro aspetto che ha coinvolto in passato, artisti come Chris Brown e Rihanna, in merito anche all'età del pubblico. Per esempio, durante il The Exclusive Tour del 2007 del cantante, appena 18enne, le fan venivano portate sul palco durante il brano "Take You Down". In quell'occasione, la fan, fatta accomodare su una lunga poltrona, veniva circondata dal corpo di ballo, fino al successivo faccia a facciacon il cantante stesso. Le polemiche erano legate alla presenza tra il pubblico di una fascia pre-adolescenziale, o comunque per la maggior parte minorenne.

Un aspetto che ha toccato anche Rihanna durante il Loud Tour del 2011, quando la cantante aveva 23 anni. Durante i suoi concerti, Rihanna eseguiva il brano "Skin", facendo salire un fan sul palco, sdraiato supino su una piattaforma circolare. In quelle occasioni, in cui sono stati protagonisti uomini e donne sul palco, Rihanna si posizionava a cavalcioni sul fan, simulando una scena sessuale. Proprio nel finale del brano, la piattaforma si abbassava sotto il palco tramite un sistema idraulico, simulando la consumazione dell'atto sessuale.

Durante la maggior parte di questi tour non è chiaro se vengano imposte delle liberatorie che il pubblico, a questo punto partecipante, sarebbe costretto a firmare. Potrebbe trattarsi non solo di una liberatoria relativa all'utilizzo dell'immagine, ma anche un'assunzione del rischio di ciò che potrebbe capitare materialmente sul palco, un aspetto che negli anni ha creato polemiche che non hanno dato origine, almeno pubblicamente, ad azioni legali.