La scaletta del concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Maradona di Napoli, l’ordine delle canzoni

Alle 21 il concerto allo Stadio Maradona di Napoli, atteso il tutto esaurito per Tiziano Ferro. L’ordine delle canzoni, dalle hit storiche a quelle recenti.

Tiziano Ferro

Conto alla rovescia per le 21 di questa sera, quando Tiziano Ferro infiammerà il pubblico dello Stadio Maradona per un concerto atteso da oltre un anno. Ennesima tappa del suo tour Stadi26, il cantautore latinense porterà tutti i suoi brani storici, oltre alle hit recenti, per un totale di 30 pezzi: "Per me i concerti sono le canzoni", ha spiegato Tiziano Ferro, "Quando vado a un concerto di un artista che mi piace è perché il cantante scrive la scaletta per le persone. Amo vedere le persone cantare, sorridere, uscire felici. E questa cosa succede quando non ti dimentichi di loro, perché il concerto è loro".

"Ovviamente il palco è molto bello, l’intrattenimento grafico è importante, ma la musica resta centrale", ha ribadito ancora Ferro, "se un cantante stravolge troppo le canzoni, dal vivo, per me è una bestemmia: il concerto sono le canzoni". E dunque, lecito attendersi una scaletta ricca di brani storici, senza stravolgimenti.

La scaletta del concerto allo Stadio Maradona di Napoli

Come di consueto, non viene fornita una scaletta ufficiale, ma l'ordine delle canzoni sarà molto simile a quello delle ultime tappe del suo tour Stadi26. Questo l'ordine di uscita dei brani previsto per la serata di oggi al Maradona di Napoli: