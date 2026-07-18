Cena di famiglia degenera: 22enne colpisce la zia con un piatto e lei lo accoltella, è grave. Ferito il nonno

Una cena in famiglia è degenerata in lite ieri sera a Castel Castagna, nella frazione di Castagna Bassa: un 22enne avrebbe colpito con un piatto la zia, che per tutta risposta lo ha accoltellato al torace. Ferito il nonno che ha provato a dividerli. Tutti e tre sono ricoverati in ospedale a Teramo.

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Una cena in famiglia si è trasformata in tragedia sfiorata nel Teramano. Un ragazzo di 22 anni ha colpito la zia con un piatto, quest'ultima, per tutta risposta, lo ha accoltellato al torace perforandogli un polmone ed anche il nonno è rimasto ferito. È successo nella serata di ieri, venerdì 17 luglio, a Castel Castagna, nella frazione di Castagna Bassa.

Stando a quanto ricostruito finora, la donna, 55 anni, si sarebbe difesa dall'aggressione del nipote 22enne che l'avrebbe colpita con un piatto di ceramica alla testa durante una cena a casa dei nonni. Lei per difendersi con un coltello gli avrebbe perforato un polmone, sfiorando il cuore. Il ragazzo a quel punto ha provato a fuggire a bordo di uno scooter ma dopo pochi metri è svenuto a causa di una vasta emorragia. Soccorso dal 118, è stato trasferito immediatamente all'ospedale Mazzini, dove versa in gravi condizioni ed è in prognosi riservata.

Non solo. Il padre della donna, nonché nonno del ragazzo, nel tentativo di difendere la figlia durante il parapiglia è caduto a terra fratturandosi un femore. Ricoverati nello stesso nosocomio del giovane anche gli altri protagonisti della vicenda. Testimone della vicenda è l'anziana nonna, che ha cercato inutilmente di fermare la furia del nipote colpendolo con il proprio bastone, purtroppo senza risultato.

I carabinieri, giunto sul posto, hanno sequestrato due coltelli, tra cui quello insanguinato che la stessa zia ha fatto ritrovare in giardino dopo averlo gettato dalla finestra. Il pm Davide Rosati ha già raccolto la testimonianza della nonna per ricostruire la dinamica dei fatti, mentre continuano le indagini per cercare di stabilire tutte le responsabilità del caso. Saranno ascoltati anche altri familiari per delineare i rapporti tra i protagonisti della vicenda.