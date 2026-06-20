Scontro tra tir e camper nel Modenese: 6 feriti nel tamponamento in autostrada, grave neonato di 7 mesi

Sono sei i feriti nell’incidente tra un camion e un camper sull’A1 nel Modenese. I vigili del fuoco sul posto estraggono i feriti dai veicoli.

Terribile scontro tra un tir e un camper nel Modenese. L'incidente è avvenuto all'alba sull'Autostrada A1, all'altezza del chilometro 160. Tra le persone coinvolte c'è anche una mamma con il suo bambino di soli sette mesi. Il piccolo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ancora ricoverato.

Il piccolo si trovava con la mamma sul camper quando c'è stato il tamponamento con il mezzo pesante. Oltre alla famigliola sono rimaste ferite altre quattro persone. Il bilancio finale è di sei feriti, tra cui il neonato.

Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del fuoco con una squadra del Distaccamento di Vignola e della sede centrale di Modena, intervenuti con due auto-pompe serbatoio.

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I pompieri hanno lavorato il più velocemente possibile per estrarre le persone dalle lamiere delle auto e soccorrerle. Il tratto stradale interessato è stato immediatamente chiuso e l'intera area dell'incidente è stata messa in sicurezza. Procedimento necessario per consentire le operazioni di soccorso e consentire all'elisoccorso del 118 di atterrare.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia autostradale per la gestione della viabilità e per effettuare rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.

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