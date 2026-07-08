“Qui manca un documento”, e il paziente accoltella un dirigente negli uffici Asp a Palermo: è grave

Un dirigente medico dell’Asp di Palermo, Francesco Paolo Sutera, è stato accoltellato negli uffici di via Arcoleo da un uomo che chiedeva una carrozzina per un familiare. La lite sarebbe nata dopo la richiesta di integrare un documento mancante nella pratica. L’aggressore, un 53enne del posto, è stato bloccato dalla polizia. Le condizioni del medico sarebbero giudicate serie.

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Ha presentato una richiesta per ottenere una carrozzina destinata a un familiare, ma quando il dirigente medico ha verificato la pratica ha riscontrato la mancanza di un documento necessario per completarla. Da quel momento la discussione sarebbe degenerata fino all'aggressione: l'uomo avrebbe estratto un coltello e colpito il professionista negli uffici dell'Asp di via Giorgio Arcoleo, a Palermo.

La vittima è Francesco Paolo Sutera, dirigente medico dell'Asp che si occupa della fornitura di presidi sanitari. L'episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 8 luglio nella struttura della zona Guadagna, alle spalle del Policlinico. Secondo una prima ricostruzione, il presunto aggressore – un 53enne palermitano – era arrivato negli uffici per ottenere un supporto sanitario per un proprio familiare, ma la pratica non avrebbe potuto essere completata perché mancava uno dei documenti richiesti.

Di fronte alla richiesta del medico di integrare la documentazione, l'uomo avrebbe insistito per ottenere comunque la fornitura. Il rifiuto di Sutera avrebbe fatto aumentare la tensione fino a trasformare la discussione in un'aggressione. Il dirigente sarebbe stato minacciato con un coltello e, nel tentativo di allontanarsi e chiedere aiuto, sarebbe stato raggiunto e ferito al volto e alla spalla.

Stando alle prime ricostruzioni, il medico sarebbe stato colpito con alcuni fendenti, riportando ferite che hanno reso necessario il trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate serie. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

A dare l'allarme sono stati i colleghi presenti negli uffici dell'Asp. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato, che hanno e lo hanno accompagnato in commissariato per gli accertamenti.

A fornire nuovi dettagli sulla vicenda è il direttore dell'Asp di Palermo, Alberto Firenze. "Non si può dare carrozzine elettriche a tutti, indipendentemente da un reale bisogno", ha spiegato. L'uomo, alla richiesta di nuovi documenti, avrebbe quindi colpito il medico con un coltello al naso e poi alla spalla mentre la vittima tentava di allontanarsi. L'intervento dei vigilantes avrebbe evitato conseguenze più gravi. Sutera è stato curato e non sarebbe in pericolo di vita.

Francesco Paolo Sutera, nato nel 1959, è dirigente medico dell'Asp di Palermo e svolge la sua attività nel settore della fornitura dei presidi sanitari. Laureato in Medicina e chirurgia all'Università di Palermo nel 1984, si è specializzato in Malattie dell'apparato digerente e nel corso della carriera ha ricevuto anche la Croce di Anzianità per il servizio svolto come ufficiale medico militare della Croce Rossa Italiana.

L'episodio ha suscitato la reazione dei sindacati, che hanno espresso solidarietà al dirigente e condannato l'ennesimo caso di violenza contro un operatore sanitario. "A Francesco Sutera vanno i più sentiti auguri di pronta guarigione, assistenza e sostegno alla sua famiglia in questo momento difficile e doloroso", hanno dichiarato rappresentanti della Uil Sicilia e della Uil Fp Sicilia, definendo l'aggressione "un atto di violenza inaccettabile".