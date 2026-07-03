Esce per andare al lavoro a Santa Teresa e non torna a casa, si cerca Simona Delogu: “Doveva incontrare il fidanzato”

Simona Delogu è uscita per andare al lavoro a Santa Teresa il 2 luglio e non è tornata a casa. I familiari hanno lanciato l’allarme e le ricerche sono in corso. Secondo le prime indiscrezioni, la ragazza doveva incontrare il fidanzato con il quale negli ultimi tempi non andava d’accordo.

Simona Delogu

Dal pomeriggio del 2 luglio non si hanno più notizie di Simona Delogu, scomparsa da Santa Teresa. A lanciare l'allarme è stata la sorella, che ha denunciato insieme ai genitori la scomparsa alle forze dell'ordine, Le ricerche dei vigili del fuoco sono in corso, battendo a tappeto l'intera zona. Si stanno visionando anche le telecamere della videosorveglianza che hanno ripreso Delogu uscire di casa per andare al lavoro come al solito, poi di lei si sono perse le tracce. Il cellulare risulta spento.

Delogu lavora in un bar da anni e anche la mattina della sua scomparsa avrebbe dovuto raggiungerlo, ma non è mai tornata a casa a fine turno. La famiglia ha lanciato un appello per il ritrovamento della ragazza: i vigili del fuoco stanno scandagliando la zona, mentre le forze dell'ordine indagano su diverse piste, compresa quella dell'allontanamento volontario

Sui social si fa riferimento a un presunto incontro che Delogu doveva avere con il fidanzato con il quale, nell'ultimo periodo, le cose non andavano più bene. I conoscenti e gli amici che chiedono aiuto tramite internet parlano di una potenziale situazione spiacevole e chiedono la massima diffusione dei dettagli relativi alla scomparsa di Delogu.

Al momento non si hanno altre informazioni sulla vicenda. Sembra che anche il fidanzato sia attualmente irreperibile. Le indagini sono ancora in corso e come apprende Fanpage.it, proseguono serrate e nel massimo riserbo. La priorità è far sì che la giovane possa tornare sana e salva a casa dalla famiglia. Secondo quanto si legge online, Delogu non avrebbe manifestato ai familiari l'intenzione di allontanarsi o prendersi un periodo di pausa dal lavoro e dalla quotidianità. La sua scomparsa apparrebbe del tutto improvvisa per chi conosce la barista di Santa Teresa.