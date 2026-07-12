Sara scomparsa a Torino, ritrovata la 15enne: l’adolescente era sparita da 13 giorni

È stata ritrovata la 15enne scomparsa a Torino il 29 giugno scorso, La ragazzina è in buone condizioni di salute. A darne notizia a Fanpage.it è l’Associazione Penelope Piemonte.

È stata ritrovata Sara, la 15enne scomparsa a Torino il 29 giugno scorso. L'adolescente si era allontanata da casa in mattinata indossando dei leggins blu, un body bianco e una camicia a quadri viola e bianca. A comunicare la notizia del suo ritrovamento a Fanpage.it è stato il presidente dell'Associazione Penelope Piemonte, Fabrizio Pace. L'associazione per le persone scomparse aveva diffuso una locandina e lanciato diversi appelli per il ritrovamento della 15enne.

Sul ritrovamento dell'adolescente sono ancora pochissime le informazioni, ma la ragazza potrà ora tornare a casa e riabbracciare i familiari che dal 29 giugno non hanno mai smesso di cercarla, anche grazie al lavoro delle forze dell'ordine e all'impegno dell'associazione Penelope.

Non è chiaro neppure se la ragazza fosse sola al momento del ritrovamento, quello che è certo è che per i familiari si tratta della fine di un incubo. La 15enne è in buone condizioni di salute e potrà finalmente tornare a casa con la mamma e il papà. L'adolescente si era allontanata in una mattinata apparentemente normale, senza dire ai familiari dove fosse diretta o comunicare in qualsiasi modo le sue intenzioni. Il lavoro delle forze dell'ordine ha permesso il ritrovamento nonostante i giorni trascorsi: nessuno si è mai arreso davanti al tempo che passava e alla fine la 15enne ha fatto sapere ai familiari che sta bene e che è pronta a tornare a casa. È giusto che la minore possa ora godere della sua privacy insieme ai genitori, ai quali spiegherà i motivi del suo gesto.

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Per ora resta la contentezza per il ritrovamento, avvenuto dopo molto tempo. I familiari si sono subito mossi per raggiungere la 15enne e riabbracciarla per poi ricondurla nella loro casa e ricominciare a vivere in serenità la loro quotidianità.