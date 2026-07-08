Esce di casa a Torino e scompare, da 10 giorni si cerca la 15enne Sara Mottaleb

Sara Mottaleb, 15 anni, è scomparsa a Torino il 29 giugno scorso. La ragazzina è uscita di casa e non è più rientrata. Da 10 giorni non si hanno notizie dell’adolescente.

Sara Mottaleb

È scomparsa ormai da giorni la 15enne Sara Mottaleb, residente a Torino. La ragazza è uscita regolarmente di casa il 29 giugno e da allora ha fatto perdere le sue tracce. L'adolescente indossava dei leggins blu, un body bianco e una camicia a quadri viola e bianca al momento della scomparsa. Ai piedi aveva scarpe New Balance bianche. In questi 10 giorni di assenza, però, potrebbe aver cambiato abbigliamento. La ragazzina ha lunghe treccine castane e il piercing al naso.

Potrebbe non essere sola: del caso si sta occupando Penelope Piemonte, il ramo regionale dell'Associazione che assiste le famiglie di persone scomparse. I familiari hanno sporto regolarmente denuncia e i contatti con loro sono quotidiani. Purtroppo però le ricerche non hanno finora dato l'esito sperato.

Non è chiaro se la ragazza abbia portato con sé effetti personali, denaro o documenti. Al momento le informazioni sulla scomparsa dell'adolescente sono poche e per facilitare le ricerche è stata realizzata una locandina con foto e numeri telefonici da contattare in caso di informazioni utili alle indagini.

Chiunque abbia riconosciuto la 15enne può contattare il 112 o il numero di telefono indicato da Penelope Piemonte 3248927774. Aiutare, nascondere o trattenere un minore, come nel caso di Sara, è ascrivibile al reato di sottrazione di minore ed è perseguibile dalla legge. I familiari aspettano Sara a braccia aperte e sono preoccupati per le sue sorti. Prima di sparire, come apprende Fanpage.it, non aveva mai dato segno di volersi allontanare e le ultime ore prima della scomparsa non hanno destato sospetti nei suoi cari, che si sono allarmati quando l'adolescente non ha fatto rientro a casa.

La ragazzina, sempre secondo quanto raccontano i cari, appariva serena nel contesto domestico e con i coetanei. Al momento non si esclude alcuna pista.