Esce e scompare nel nulla, 14enne trovata morta due giorni dopo in un parco in Galles: è omicidio

La ragazzina era sparita sabato pomeriggio ma non è mai più rientrata, trovata senza vita dopo due giorni ad appena 800 metri dal luogo in cui era stata vista l’ultima volta. Per la polizia è omicidio.

Le ricerche di una ragazzina britannica di 14 anni, sparita nel nulla da alcuni giorni, si sono trasformate in un’indagine per omicidio in Galles dove nelle scorse ore la polizia ha rinvenuto il corpo senza vita dell'adolescente all’interno di un parco della stessa cittadina dove abitava. L'identificazione formale non è ancora avvenuta, ma la famiglia della studentessa scomparsa, identificata solo come Lilly, è stata già informata per il riconoscimento.

La 14enne, originaria di Blaina, nel Galles meridionale, era stata vista l'ultima volta mentre passeggiava in città intorno alle 18:50 di sabato 20 giugno. La ragazza era nella via principale del paese con indosso un lungo abito nero. Una residente afferma di averla vista fuori dal negozio di kebab la sera della sua scomparsa e che inizialmente sembrava stesse aspettando qualcuno. Da quel momento nessuno l’ha più vista e il suo telefono era diventato irraggiungibile. "Le ho detto che era bellissima. Poi ha attraversato la strada e si è incamminata verso la chiesa” aveva detto la testimone.

"Vi prego, riportate a casa la mia bambina" era stato il disperato appello della madre che aveva diffuso anche una foto della minore. Le ricerche, partite domenica con l’impiego di decine di uomini e anche l’ausilio di droni, non avevano dato risultati immediati fino alla terribile scoperta avvenuta nella prima serata di ieri, lunedì 22 maggio.

Il corpo senza vita è stato individuato nascosto tra la vegetazione ad appena 800 metri dal luogo in cui era stata vista l'ultima volta, vicino a una passeggiata lungo il fiume nel Pilgrims Park. Il rinvenimento ha fatto scattare immediatamente l’indagine per omicidio.

“Abbiamo avviato un'indagine per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di una donna nella zona di Duffryn Park a Blaina, lunedì 22 giugno, intorno alle 22:10. L‘identificazione formale non è ancora avvenuta, tuttavia è stata informata la famiglia di Lilly, di 14 anni, che aveva denunciato la scomparsa della minore” ha spiegato la polizia di Gwent.

"Comprendiamo che ciò causerà disagio e preoccupazione nelle nostre comunità. In questo momento sul posto è presente un nutrito contingente di polizia poiché sono in corso indagini per accertare le circostanze del decesso” ha aggiunto la polizia, concludendo: "Invitiamo chiunque abbia informazioni a contattarci”.