Paura a Gallipoli, cede giostra al luna park: feriti un bambino di 9 anni e un 14enne

A cura di Ida Artiaco

Tragedia sfiorata a Gallipoli, dove alcuni ragazzi sono rimasti feriti dopo che una giostra è ceduta. È successo nelle scorse ore nel luna park sul Lungomare della città salentina, presa d'assalto dai turisti. Una componente di una delle giostre ha ceduto mentre era in funzione.

Ad avere la peggio sono stati un bambino di 9 anni e un altro di 14 che si trovavano sull'attrazione. Immediata la corsa in ospedale dove i medici del pronto soccorso hanno rilevato un trauma cranico per uno di loro e fratture varie per entrambi. Ma, dopo le cure del caso, sono stati entrambi dimessi.

Ad essere interessata, nello specifico, è stata la giostra cosiddetta del "calcinculo", che si compone di seggiolini appesi a lunghe catene che ruotano mentre gli occupanti devono cercare di prendere “al volo” il trofeo messo in palio, in questo caso un pallone, che permette di ottenere poi un giro gratis. A cedere, forse a causa dell'azione impropria di alcuni ragazzini, che non avrebbero rispettato i regolamenti di sicurezza, sarebbe stato il palo in ferro che sorreggeva il pallone stesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e del commissariato locale, che stanno facendo tutte le indagini del caso per chiarire la dinamica di un episodio che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.

Un episodio simile si è verificato sempre in Puglia, ma a San Severo, nel Foggiano, lo scorso 20 maggio, quando i cavi di una giostra hanno ceduto e nella caduta del braccio meccanico dell'attrazione, diversi avventori – almeno 12, di cui 4 gravi – sono rimasti feriti nel luna park allestito per l'evento. Anche in quel caso la tragedia è stata solo sfiorata grazie alla pronta risposta dei soccorsi.