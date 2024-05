Panico al luna park di San Severo, la giostra si rompe: 12 feriti, diversi sono gravi, anche bimbi Grave incidente nel Foggiano: una giostra allestita per la Festa della Madonna del soccorso ha avuto un cedimento strutturale. Dodici persone coinvolte, la maggior parte minori; 4 sarebbero in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Grave incidente questa sera, lunedì 20 maggio, a San Severo, nel Foggiano, durante la festa patronale dedicata alla Madonna del Soccorso.

I cavi di una giostra hanno ceduto e nella caduta del braccio meccanico dell'attrazione, diversi avventori sono rimasti feriti nel luna park allestito per l'evento. La tragedia è stata solo sfiorata grazie alla pronta risposta dei soccorsi. Gli investigatori sono impegnati nella ricostruzione della dinamica del drammatico sinistro.

La Gazzetta del Mezzogiorno parla di almeno 12 feriti di cui 4 in gravi condizioni portati in ospedale. Tra loro ci sarebbero 9 minorenni. Le persone coinvolte si trovavano tutte quante a bordo della giostra: 3 per lato, quando è salita, si sono sganciati i fili ed il vano dove si trovavano i ragazzi è andato giù senza alcun tipo di sistema frenante attivo.

Sul posto stanno operando gli operatori del 118, giunti sul posto con più ambulanze anche dai comuni limitrofi. I feriti più gravi verranno trasferiti agli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo, altri verranno accompagnati al ‘Masselli Mascia' per le cure del caso.

I fatti sono avvenuti intorno alle 22, nel parco giorni allestito in via Fortore. La giostra è stata posta sotto sequestro. Scene di panico dopo l’incidente.

