video suggerito

Incidente in A4, un morto e diversi feriti gravi: autostrada chiusa e code per chilometri Una persona è morta e altre sono rimaste ferite in un incidente stradale sull’autostrada A4, nel tratto del comune di Vigonza (Padova). Coinvolti un mezzo pesante e 7 automobili. Pesanti le ripercussioni sul traffico. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

254 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuova giornata di caos sulle autostrade italiane. Mentre ancora non si è del tutto risolta la situazione in A1 in Toscana, oggi si segnalano lunghe code a causa di un grave incidente anche sull’autostrada A4, nel tratto del comune di Vigonza (Padova).

In un incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e sette automobili e si conta purtroppo anche una vittima e almeno 17 feriti, alcuni gravi. Le squadre dei vigili del fuoco hanno estratto i feriti rimasti incastrati negli abitacoli, poi trasferiti in ospedale a Padova.

L'autostrada è stata bloccata al traffico e sono state chiuse le entrate di accesso per chi è diretto a Padova, Bologna e Milano. L'incidente di oggi è avvenuto in direzione Milano, all'altezza dello svincolo per la A13 Bologna. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia stradale di Mestre, i Vigili del fuoco, il Suem 118, un elisoccorso e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete coordinati dal Centro operativo di Mestre, che ha disposto l'interruzione del traffico su entrambe le carreggiate per favorire i soccorsi ai feriti.

Cause e dinamica dell’incidente mortale sono al vaglio della Polizia Stradale. Il personale di Concessioni Autostradali Venete ha lavorato per riaprire una corsia di marcia, ma attualmente rimane sconsigliata l'entrata in A4 per chi è diretto verso Padova e Milano. Attivata intanto la procedura di assistenza agli automobilisti rimasti bloccati in autostrada: viene distribuita acqua alle auto in coda. In supporto c’è anche la Protezione civile.

Riaperta per il momento la carreggiata in direzione Trieste, temporaneamente chiusa per permettere l'intervento dell’elisoccorso. In entrambe le direzioni tuttavia le code hanno raggiunto i 10 chilometri.