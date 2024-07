video suggerito

Tir in fiamme in A1, migliaia di persone per ore sotto il sole: "Un inferno, nessuno ci ha assistito" Un tir che trasportava carta ha preso fuoco bloccando l'autostrada A1 tra Firenze-Scandicci e il bivio Variante Baccheraia, nel Comune di Calenzano: migliaia di viaggiatori bloccati per ore sotto al sole parlano di una situazione infernale, tra malori e assenza di aiuti.

A cura di Susanna Picone

Quella di ieri – tra treni in tilt e il guasto informatico che ha colpito gli aeroporti– è stata sicuramente una giornata difficilissima per chi era in viaggio, e ci sono stati problemi anche sull’A1 in Toscana, dove nel pomeriggio di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti tra Firenze-Scandicci e il bivio A1-Variante Baccheraia, nel Comune di Calenzano, per un incidente.

Un Tir che trasportava carta ha preso fuoco bloccando l’autostrada. Nessun problema grave per il conducente, ma il carico è andato completamente distrutto e le fiamme si sono propagate rapidamente e hanno provocato la chiusura della circolazione in entrambe le direzioni e una coda lunga chilometri. Tutto questo mentre c’erano decine di automobilisti fermi sotto al sole.

Solo alle 19 di sera è stata riaperta almeno una corsia di marcia, ma nel frattempo si sono registrati alcuni casi di malori tra i passeggeri bloccati in coda. Tra le persone in strada anche anziani e bambini che si spostavano per le vacanze. Molti – secondo alcuni racconti – non hanno nemmeno ricevuto assistenza mentre si sono ritrovati fermi nel traffico.

Il Corriere Fiorentino riporta oggi il racconto di uno degli automobilisti fermi per ore in autostrada: “Sono stato prigioniero nella mia auto oltre tre ore. C’erano tanti bambini e anziani che dopo un po’ sono dovuti scendere dalle vetture per l’afa. Il caldo era insopportabile e non abbiamo avuto nessuna assistenza da parte di autostrada per l’Italia, Anas e Protezione civile. Nemmeno una bottiglietta d’acqua. Io ne avevo una in auto e dopo poco l’ho finita. Ho visto passare un’ambulanza nella corsia d’emergenza a sirene accese, probabile che qualcuno si sia sentito male”.

In realtà Autostrade ha fatto sapere di aver distribuito bottiglie d’acqua, ma evidentemente non tutti sono stati raggiunti dagli aiuti. La protezione civile della Città metropolitana di Firenze è intervenuta per lo spegnimento dell’area boschiva: “La situazione era infernale — così dalla Città metropolitana — Le bottiglie sono state addirittura lanciate al di là del guardrail per le difficoltà logistiche all’avvicinarsi al luogo dell’incendio”.

E ancora oggi si segnalano code in autostrada tra Firenze e bivio Variante Valico: Società Autostrade segnala traffico intenso e code in direzione nord dal km 277 anche stamani dopo il caos di ieri pomeriggio. Nella notte, tra le 24 e le 6, è stato chiuso totalmente alla viabilità per ripristinare carreggiata e fondo stradale. Sempre sullo stesso tratto la notte del 23 luglio Autostrade per l'Italia prevede lavori di ammodernamento con la demolizione dell'impalcato del viadotto "Goccioloni 2", situato al km 267+200. Le attività saranno concentrate tra le 2 e le 5,30 e verrà di nuovo chiuso il tratto di A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna.