Meteo Pasquetta, ancora nuvole e pioggia in Italia: ecco dove non si farà il pic-nic sotto il sole Ancora tempo incerto su gran parte dell'Italia per la giornata di Pasquetta. Ecco quindi chi oggi 21 aprile potrà fare o meno i tradizionali pic-nic di Pasquetta.

A cura di Giorgia Venturini

Oggi c'è chi dovrà rinunciare al tradizione pic-nic di Pasquetta all'aperto, che sia in un prato o in spiaggia. Il meteo infatti in alcune zone dell'Italia non darà tregua: soprattutto al Nord non mancheranno le piogge, così come in Sardegna. In altre zone dell'Italia però ci sarà il sole e il bel tempo. Ecco quindi chi oggi 21 aprile potrà fare o meno i tradizionali festeggiamenti di Pasquetta.

Le previsioni meteo di Pasquetta al Nord: pioggia e nuvole

Le città del Nord anche nella giornata di oggi lunedì 21 aprile si sveglieranno all'insegna del brutto tempo. In Piemonte e in Lombardia il cielo sarà coperto tanto che sono previste precipitazioni sparse: saranno moderate sull'alto Piemonte e nell'estremo Nord Ovest della Lombardia. Brutto tempo anche su gran parte della Liguria dove è previsto anche il mare mosso. Le temperature massime sono però in rialzo, tra 14 e 21 gradi. Come riporta Il Meteo.it, a Nord-Est sono attese parziali schiarite ma non mancherà la pioggia sull'Appenino emiliano. In Emilia Romagna e in Veneto sono previsti anche isolati temporali. In queste due regioni, così come in Lombardia, oggi è stata diramata allerta rossa per rischio idraulico.

Le previsioni meteo di Pasquetta in Centro Italia

Il cattivo tempo è atteso anche in Sardegna, dove almeno per la mattinata bisognerà aprire l'ombrello a causa della persistenza di un centro di bassa pressione. Previsti rovesci anche in Toscana, Umbria e sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio si attende un miglioramento. Temperature massime in lieve rialzo, eccetto sulla Toscana: valori che raggiungono i 22-23 gradi. Nella zona costiera il mare sarà prevalentemente mosso.

Le previsioni meteo di oggi 21 aprile al Sud

La giornata di Pasquetta inizierà con un peggioramento del meteo sulla Sicilia. Qui sono attesi rovesci e locali temporali. Sull'isola italiana il cielo sarà molto nuvoloso per quasi tutta la giornata. I venti saranno però deboli e quindi i mari calmi, mentre i valori massimi delle temperature saranno tra i 17 e i 22 gradi. Sul resto del Sud però il tempo al mattino sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso o velato. Come riporta Il Meteo.it, nel pomeriggio ancora prevalenza di sole con transito. Le temperature toccheranno una massima di 23 gradi.