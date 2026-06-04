Maltempo, allerta meteo gialla domani 5 giugno per pioggia e temporali: le regioni colpite
Il transito di una linea d'instabilità sulle regioni del Nord favorirà la formazione di temporali su Lombardia e Trentino-Alto Adige. In queste zone potrebbero verificarsi fenomeni anche intensi, accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate.
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata quindi valutata per la giornata di domani, venerdì 5 giugno, l'allerta gialla su alcuni settori di Lombardia e Trentino Alto Adige. Di seguito, maggiori dettagli.
Allerta meteo gialla: le regioni a rischio
Per la giornata di domani, venerdì 5 giugno 2026, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla (ordinaria criticità) per temporali e rischio idrogeologico su settori delle due regioni coinvolte. Ecco cosa riporta il bollettino diffuso nelle scorse ore:
- Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:
Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine
- Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:
Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano
Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.
Allerta gialla per vento forte sull'Emilia-Romagna
Per la giornata di domani prevista anche un'allerta gialla sull'Emilia-Romagna per vento forte. In particolare sull'Appennino, ma non solo. L'avviso meteo ha una validità di 24 ore a partire dalla mezzanotte.
Per la giornata di venerdì 5 giugno, si legge nell'allerta, "sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da sud-ovest, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, sui settori appenninici specie in prossimità dei crinali con attenuazione a partire dalla tarda mattinata".
Nel pomeriggio, sui settori costieri "non si escludono inoltre venti forti (50-61 chilometri orari) di sud-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Non si escludono infine rovesci o temporali isolati, più probabili su Romagna e settore occidentale della regione".
Piogge e rovesci al Centro-Nord con temperature in calo: le previsioni meteo per venerdì 5 giugno
Domani, venerdì 5 giugno, avremo tempo soleggiato sulle regioni meridionali e ampie schiarite anche su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale. Possibili piogge e rovesci intermittenti su Lombardia orientale, Nord-Est, aree interne e adriatiche del Centro. Verso sera avremo un'attenuazione dei fenomeni.
Le temperature subiranno un leggero calo al Centro-Nord e in Sardegna, con valori anche inferiori alla norma nelle regioni settentrionali. Caldo al Sud con valori anche oltre i 30 gradi, prossime ai 35 in Sicilia.