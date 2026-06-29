Maltempo, allerta meteo gialla domani 30 giugno per pioggia e temporali: le regioni colpite

Pioggia insistente ancora su Alpi e su tutto l’Appenino da nord a sud domani 30 giugno. La Protezione civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria.

In attesa del ritorno del maltempo, previsto a metà settimana, l’Italia ancora nella morsa del caldo torrido con temperature vicine ai 40 gradi in molte città. Lo stesso caldo umido che è responsabile dei continui cambi di fronte pomeridiani che danno vita a temporali improvvisi sui rilievi. Piogge e rovesci infatti sono attesi anche nelle prossime ore e hanno spinto la Protezione Civile a valutare per domani, martedì 30 giugno, una allerta meteo gialla per temporali su otto regioni.

Per martedì infatti attese ancora piogge e temporali tra pomeriggio e sera su settori alpini ma anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, sull'entroterra ligure, sull'Emilia-Romagna centro-occidentale, l'Umbria meridionale, le zone interne di Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e sulla Basilicata occidentale.

Allerta Meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, martedì 30 giugno, la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su diversi settori di Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria. Il bollettino completo delle allerte meteo idro della Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Lazio: Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacino del Tirso

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Nera – Corno

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Lazio: Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacino del Tirso Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento Umbria: Nera – Corno Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina

Le piogge e i temporali previsti per domani martedì 30 giugno: le previsioni meteo

Per la giornata di martedì 30 giugno ancora caldo e sole ovunque ma nuvolosità spiccata sui settori alpini orientali, che nelle ore più calde del giorno porterà piogge e temporali su gran parte del settore. Fenomeni meno intensi sul versante orientale. Temporali attesi anche sulla Toscana che nel corso del giorno si estenderanno anche alle coste e alle aree interne delle restanti regioni centrali. Piogge e temporali infine anche lungo l'appennino campano, calabro lucano, ed i rilievi della Sicilia e della Sardegna.