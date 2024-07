video suggerito

Guasto a linea elettrica ferroviaria all’altezza di Firenze: ritardi di 90 minuti e cancellazioni per i treni Ritardi fino a 90 minuti e cancellazioni previste per i treni sul nodo di Firenze. I tecnici di Rfi stanno lavorando in prossimità di Rovezzano dopo un inconveniente tecnico registrato poco dopo il passaggio di un treno. Convogli dell’Alta Velocità dirottati sulla linea convenzionale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Gabriella Mazzeo

Pesanti disagi per i treni ad Alta Velocità con ritardi fino a 90 minuti e possibili cancellazioni: nel nodo di Firenze, la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Rovezzano per un inconveniente tecnico alla linea elettrica dopo il passaggio di un treno. I rallentamenti, secondo quanto spiega Rete ferroviaria Italiana, potrebbero sfiorare i 90 minuti con i treni ad Alta Velocità che vengono instradati sulla linea convenzionale.

Le limitazioni e le cancellazioni sono previste per treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali. Al lavoro i tecnici di Rete ferroviaria Italiana.

I problemi sono iniziati intorno alle 8.30 del mattino, quando i tecnici sono intervenuti per risolvere alcune problematiche sulla linea elettrica. I treni Alta Velocità e Intercity sono stati instradati sulla linea convenzionale Firenze-Valdarno, mentre le problematiche si sono registrate sulla linea dell'Alta Velocità Firenze- Roma. I ritardi sono ora segnati fino a 140 minuti.

I treni Regionali hanno invece subìto limitazioni di percorso o cancellazioni ed anche in questo caso hanno accumulato ritardi superiori ai 90 minuti. Attivate corse con bus tra Pontassieve e Firenze Santa Maria Novella.

I treni soggetti a ritardi e cancellazioni

L'elenco dei treni ad Alta Velocità direttamente coinvolti:

FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova(12:10)

FR 8505 Bolzano (5:12) – Roma Termini (10:10)

FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20)

FR 9303 Milano Centrale (5:45) – Roma Termini (10:35)

FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00)

FR 8513 Bolzano (5:50) – Roma Termini (11:10)

FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38)

FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34)

FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)

FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48)

FR 9404 Roma Termini (6:35) – Venezia Santa Lucia (10:34)

FR 9466 Trieste Centrale (6:39) – Roma Termini (12:00)

FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03)

FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:51)

FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Sapri (14:32)

FR 9512 Roma Termini (7:10) – Milano Centrale (10:50)

FR 8507 Bolzano (7:12) – Roma Termini (12:10)

FR 9620 Benevento (7:13) – Milano Centrale (12:24)

FR 9610 Roma Termini (7:20) – Milano Centrale (10:35)

FA 8551 Genova Piazza Principe (7:20) – Roma Termini (11:32)

FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48)

FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48)

FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50)

FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10)

FR 9618 Roma Termini (8:50) – Milano Centrale (11:58)

FR 9308 Roma Termini (9:25) – Torino Porta Nuova (14:20)

