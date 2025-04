video suggerito

Persona investita da un treno sulla Venezia-Bologna: disagi alla circolazione e ritardi fino a 2 ore Disagi alla circolazione sulla linea Venezia-Bologna, sospesa per due ore e mezzo per un investimento e successivamente ripresa. L'accaduto ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario, con treni Alta Velocità e regionali che registrano ritardi di oltre due ore e mezzo.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Ancora una giornata di disagi e ritardi per pendolari e viaggiatori.

La circolazione sulla linea Venezia-Bologna è stata sospesa per due ore e mezzo, dalle 10.30 fino all'una circa di oggi, lunedì 7 aprile, tra Monselice e Terme Euganee per un investimento e per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria.

L'accaduto ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario, con treni Alta Velocità e regionali sulla tratta che registrano ritardi di oltre due ore e mezzo. Gli Alta Velocità sono stati instradati sul percorso alternativo tra Padova e Bologna via Verona.

Come si legge sul sito di Trenitalia, la circolazione è tornata regolare dopo gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. "I treni Alta Velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 150 minuti", riferisce l'azienda.

I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni secondo il seguente programma:

Il treno Frecciarossa 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34) oggi è instradato sul percorso alternativo tra Castelmaggiore e Padova via Verona;

oggi è instradato sul percorso alternativo tra Castelmaggiore e Padova via Verona; Il treno Frecciarossa 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34) oggi è instradato sul percorso alternativo tra Bologna e Padova via Verona; non ferma a Rovigo. I passeggeri diretti e in partenza da Rovigo possono proseguire il viaggio a cura del personale di assistenza clienti Trenitalia;

oggi è instradato sul percorso alternativo tra Bologna e Padova via Verona; non ferma a Rovigo. I passeggeri diretti e in partenza da Rovigo possono proseguire il viaggio a cura del personale di assistenza clienti Trenitalia; Il treno Frecciarossa 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) – Napoli Centrale (15:48) oggi è instradato sul percorso alternativo tra Padova e Bologna via Verona; non ferma a Ferrara. I passeggeri diretti e in partenza da Ferrara possono proseguire il viaggio a cura del personale di assistenza clienti Trenitalia.

Per conoscere l'andamento del proprio treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione d'interesse è possibile utilizzare il portale Cerca Treno.