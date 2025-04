video suggerito

Treno investe e uccide 40enne, disagi sulla linea Lecce-Bari: ritardi fino a 250 minuti e cancellazioni Una persona, di circa 40 anni, è morta dopo essere stata investita intorno alle sei del mattino di oggi da un treno che viaggiava sulla linea Bari-Lecce, nella tratta compresa tra Monopoli e Fasano: disagi con ritardi e cancellazioni su tutta la linea.

A cura di Ida Artiaco

Una persona, di circa 40 anni, è morta dopo essere stata investita intorno alle sei del mattino di oggi da un treno che viaggiava sulla linea Bari-Lecce, nella tratta compresa tra Monopoli e Fasano. Sull'accaduto indagano i carabinieri e gli agenti della Polizia ferroviaria e non si esclude che la vittima abbia potuto compiere un gesto estremo.

L'incidente ha comunque provocato disagi alla circolazione ferroviaria con treni Alta velocità, Intercity e Regionali che possono registrare ritardi o subire cancellazioni, come si legge sul sito di Trenitalia che assicura l'attivazione di "corse con bus".

Stando all'ultimo aggiornamento condiviso sul sito ufficiale delle 11:23, "la circolazione è tornata regolare dopo l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 250 minuti. I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni. Il treno IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00) oggi è instradato sul percorso alternativo tra Brindisi e Bari via Gioia del Colle e non ferma a Ostuni, Fasano e Monopoli. Il treno IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31) oggi è instradato sul percorso alternativo tra Brindisi e Bari via Gioia del Colle e non ferma a Ostuni, Fasano e Monopoli".

Disagi anche alla circolazione tra Civitavecchia e Santa Marinella, nel Lazio, che è stata sospesa sempre per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria.