Sbanda con l'auto e vola giù nel torrente ma nessuno se ne accorge, 20enne intrappolato per ore a Torino L'incidente a Chieri nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile. L'auto è volata giù nel letto del torrente dopo un volo di 9 metri ma i primi soccorsi solo dopo oltre 3 ore. Il 20enne ricoverato in prognosi riservata.

A cura di Antonio Palma

Volato giù nel letto di un torrente in secca con la sua vettura, complice il buio, un giovane automobilista di 20 anni è rimasto bloccato per ore nell’abitacolo della sua vettura senza che nessuno se ne accorgesse. È accaduto a Chieri, nel Torinese, nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile. Per il malcapitato i primi soccorsi sono giunti solo nella mattinata di oggi quando, con la luce del giorno, qualcuno si è accorto della vettura capovolta, e ha chiamato i numeri di emergenza.

Secondo quanto ricostruito finora, il ventenne è rimasto coinvolto in un incidente stradale grave intorno alle 4 del mattino di domenica. Per motivi ancora da chiarire, la sua Fiat 500 ha sbandato mentre percorreva corso Torino a Chieri finendo fuori strada dove dopo aver sfondato una rete di protezione è precipitando nel dirupo. Dopo un volo di circa 9 metri, la vettura si è schiantata nell’alveo di un rio capovolgendosi su un fianco.

Il ragazzo al volante, unico occupante del mezzo, è rimasto ferito e impossibilitato a muoversi ma nessuno si è accorto di lui, per questo è rimasto intrappolato per ore nella vettura. A causa del buio ma anche della posizione dell’auto, invisibile a chi passava dalla strada, infatti nessuno ha lanciato l’allarme.

Solo alle 7 del mattino alcuni passanti hanno finalmente notato l’auto e chiamato i soccorsi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i soccorritori della Croce Rossa, e i carabinieri. Il giovane è stato quindi estratto dall’abitacolo e trasportato in elicottero all'ospedale Cto di Torino. Qui è stato ricoverato con prognosi riservata per vari fratture e un trauma cranico, e anche operato ma non è in pericolo di vita.