Finisce con l’auto nel fosso: trovato morto ore dopo a Novara. La famiglia in cerca di testimoni

È stato trovato morto Davide Mafezzoni, 58 anni, dopo un’uscita di strada sulla provinciale 12 tra Mosezzo e Casaleggio, nel Novarese. L’auto è finita in un fossato. La famiglia chiede aiuto per ricostruire la dinamica dell’incidente: “Chi ha visto qualcosa si può mettere in contatto con noi”.

immagine di repertorio

È stato trovato senza vita all’alba di mercoledì 8 aprile Davide Mafezzoni, 58 anni, dopo un incidente avvenuto lungo la provinciale 12, nel tratto tra Mosezzo e Casaleggio Novara. La sua auto, una Ford Fiesta, è uscita di strada terminando in un fossato irriguo, dove è rimasta parzialmente nascosta alla vista dei veicoli in transito.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio nelle prime ore del mattino, intorno alle 5.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Resta ancora da chiarire il momento esatto in cui si è verificato l’incidente: non è escluso che l’auto possa essere finita fuori strada già nella tarda serata di martedì 7 aprile, rimanendo poi invisibile per ore lungo il canale.

Tuttavia la famiglia vuole vederci chiaro. "Chiunque avesse assistito all’incidente stradale che è costato la vita a Davide Mafezzoni, non esiti a mettersi in contatto con i familiari o con le forze dell’ordine", è l’appello diffuso dai parenti, che chiedono di poter ricostruire con precisione gli ultimi momenti prima dello schianto.

Il figlio Samuele sottolinea inoltre l’importanza degli elementi tecnici legati al veicolo che potrebbero risultare decisivi per chiarire con esattezza quando e come l’auto sia uscita di strada: "L’auto di papà Davide è dotata della cosiddetta ‘scatola nera‘. All’interno della memoria digitale dovrebbero essere custoditi tutti i parametri di viaggio. L’analisi del tabulato degli spostamenti permetterà di chiarire la dinamica dell’incidente che non gli ha lasciato scampo".

Davide Mafezzoni era molto conosciuto in zona, appassionato di motori e con un passato legato anche al mondo dei rally. Oltre a Samuele lascia un altro figlio, Giacomo, e la moglie.