Tir in fiamme a Firenze sull'autostrada A1: decine di chilometri di coda, acqua agli automobilisti Il tir, che trasportava carta, ha preso improvvisamente fuoco all'altezza del chilometro 267 dell'Autostrada A1 in direzione Bologna. Illeso il conducente.

A cura di Davide Falcioni

Traffico in tilt lungo l'autostrada A1, tra Calenzano e Barberino in direzione di Bologna, dove intorno alle 15 e 30 di oggi un tir che trasportava carta ha preso improvvisamente fuoco per cause ancora da accertare: le fiamme si sono estese alla vegetazione che costeggia la carreggiata. Leggermente ustionato l’autista del mezzo pesante; le sue condizioni tuttavia non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti con tre squadre e due autobotti i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, di Calenzano e di Borgo San Lorenzo Lorenzo. Il rogo è divampato nel tratto autostradale A1 al km 267 direzione Nord. Il trattore stradale è stato sganciato dal rimorchio.

Al momento la circolazione autostradale è bloccata e si segnalano almeno 12 chilometri di coda. Per chi è diretto verso Bologna si consiglia di uscire a Calenzano, percorrere la SP8 Militare Barberinese e rientrare a Barberino.

Viste le temperature, è in atto la distribuzione di acqua agli automobilisti in coda. Le squadre stanno raggiungendo il luogo dell’evento transitando contromano dal casello di Barberino del Mugello in direzione sud con la scorta della Polizia Stradale e dalla Società Autostrade. Sul posto inviate anche squadre AIB ed elicottero antincendio boschivo della Regione Toscana per lo spegnimento della vegetazione.