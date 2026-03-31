Attualità
Video thumbnail

Camion in fiamme sull’A1, tratto chiuso per 4 ore all’altezza di Sasso Marconi: il video dei Vigili del Fuoco

Camion in fiamme sull’autostrada A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi nel pomeriggio di lunedì 30 marzo. Illeso il conducente del mezzo, carico di materiale plastico. Il tratto è rimasto chiuso per 4 ore causando disagi alla circolazione. L’intervento dei Vigili del Fuoco ripreso in un video.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Frame da video dei Vigili del Fuoco.
Frame da video dei Vigili del Fuoco.

Nel pomeriggio di lunedì 30 marzo l'autostrada A1 è stata chiusa per oltre 4 ore, nel tratto della carreggiata Sud tra i caselli di Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, a causa di un camion che ha preso fuoco durante il transito. Il fatto è accaduto intorno alle 13.30.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco con sette squadre da Bologna Centrale, Casalecchio, Monzuno e Castiglione dei Pepoli, riportano i quotidiani locali. Fortunatamente non ci sono stati feriti, illeso anche il camionista alla guida del mezzo, carico di materiale plastico.

Il conducente si è accorto dell’incendio e, appena hanno iniziato a propagarsi le fiamme, è riuscito a sganciare la motrice del camion e a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi.

Leggi anche
Camion in fiamme sull'A1, i Vigili del Fuoco domano il rogo: l'intervento ripreso in un video

In poco tempo sono intervenuti i Vigili del Fuoco con sette automezzi e, dopo aver circoscritto le fiamme che inizialmente avvolgevano l'autoarticolato, i pompieri hanno proseguito il lavoro bonificando gli ultimi focolai lungo il tratto autostradale.

L'intervento è stato ripreso in un video, diffuso sui canali social dei Vigili del Fuoco. Nelle immagini si vede il mezzo completamente avvolto dalle fiamme e un'alta colonna di fumo nero, mentre i soccorritori, con indosso le maschere per non respirare le esalazioni e ripararsi dal calore, lavorano febbrilmente per spegnere il rogo.

Come già anticipato, per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza il tratto autostradale in cui è avvenuto l'incendio è stato chiuso al traffico a lungo, fino alle 18.30 circa.

L'accaduto ha causato importanti disagi a chi era in viaggio lungo l'A1 e per i residenti della zona. Infatti, i camion e le auto che stavano percorrendo l'autostrada e che sono dovuti uscire forzatamente a causa del tratto interrotto hanno intasato la viabilità ordinaria, riporta Il Resto del Carlino.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Italia nega a USA base Sigonella. Trump: "Guerra non durerà ancora a lungo"
L'analista russo Suleymanov in viaggio in Iran: "La gente provata dalle bombe, ma a fare paura è l'inflazione"
“In Iran fallimento strategico di Trump, è costretto ad assestare un colpo decisivo”: l’analisi di Marelli
"Mamma, tu sei la mia vita". La storia di Narjis, 6 anni, uccisa dalle bombe israeliane in Libano
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views