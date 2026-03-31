Camion in fiamme sull’A1, tratto chiuso per 4 ore all’altezza di Sasso Marconi: il video dei Vigili del Fuoco

Camion in fiamme sull’autostrada A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi nel pomeriggio di lunedì 30 marzo. Illeso il conducente del mezzo, carico di materiale plastico. Il tratto è rimasto chiuso per 4 ore causando disagi alla circolazione. L’intervento dei Vigili del Fuoco ripreso in un video.

Frame da video dei Vigili del Fuoco.

Nel pomeriggio di lunedì 30 marzo l'autostrada A1 è stata chiusa per oltre 4 ore, nel tratto della carreggiata Sud tra i caselli di Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, a causa di un camion che ha preso fuoco durante il transito. Il fatto è accaduto intorno alle 13.30.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco con sette squadre da Bologna Centrale, Casalecchio, Monzuno e Castiglione dei Pepoli, riportano i quotidiani locali. Fortunatamente non ci sono stati feriti, illeso anche il camionista alla guida del mezzo, carico di materiale plastico.

Il conducente si è accorto dell’incendio e, appena hanno iniziato a propagarsi le fiamme, è riuscito a sganciare la motrice del camion e a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi.

In poco tempo sono intervenuti i Vigili del Fuoco con sette automezzi e, dopo aver circoscritto le fiamme che inizialmente avvolgevano l'autoarticolato, i pompieri hanno proseguito il lavoro bonificando gli ultimi focolai lungo il tratto autostradale.

L'intervento è stato ripreso in un video, diffuso sui canali social dei Vigili del Fuoco. Nelle immagini si vede il mezzo completamente avvolto dalle fiamme e un'alta colonna di fumo nero, mentre i soccorritori, con indosso le maschere per non respirare le esalazioni e ripararsi dal calore, lavorano febbrilmente per spegnere il rogo.

Come già anticipato, per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza il tratto autostradale in cui è avvenuto l'incendio è stato chiuso al traffico a lungo, fino alle 18.30 circa.

L'accaduto ha causato importanti disagi a chi era in viaggio lungo l'A1 e per i residenti della zona. Infatti, i camion e le auto che stavano percorrendo l'autostrada e che sono dovuti uscire forzatamente a causa del tratto interrotto hanno intasato la viabilità ordinaria, riporta Il Resto del Carlino.