Genova, incidente sull’autostrada A12, quattro bambini portati in ospedale, due in eliambulanza

I piccoli coinvolti hanno 4 mesi, 4 e 6 anni, a cui si aggiunge una ragazza di 15 anni. Per velocizzare i soccorsi dei due bambini più piccoli, è stato fatto intervenire l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

immagine di repertorio

Quattro minorenni feriti, tra cui un neonato di 4 mesi, e due di loro trasportati d’urgenza in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. È il bilancio del grave incidente stradale avvenuto intorno alle 10 e 40 di stamattina sull'autostrada A12, all'interno di una galleria al chilometro 63, nel tratto compreso tra i caselli di Carrodano e Deiva Marina in direzione Genova.

I piccoli coinvolti hanno 4 mesi, 4 e 6 anni, a cui si aggiunge una ragazza di 15 anni. Per velocizzare i soccorsi dei due bambini più piccoli, è stato fatto intervenire l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto al trasferimento immediato in codice rosso verso il nosocomio del capoluogo ligure. Gli altri due minori e un adulto, quinta persona rimasta ferita nel sinistro, sono stati invece accompagnati, sempre in codice rosso, all’ospedale di Lavagna tramite le ambulanze della PA Beverino, PA Brugnato, Croce Rossa Sesta Godano, l'automedica e il mezzo infermierizzato India da Levanto.

L'incidente ha visto il coinvolgimento di tre automobili, una delle quali si è ribaltata a seguito dell'impatto, le cui cause – presumibilmente un tamponamento – sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco della Spezia per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

Per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso e le operazioni di emergenza, il tratto autostradale è stato inizialmente chiuso tra Carrodano e Deiva Marina, con il blocco successivamente esteso a partire da Brugnato. La chiusura ha provocato forti disagi alla circolazione, con code che intorno alle ore 13 hanno raggiunto i 7 chilometri in direzione Genova. I veicoli in viaggio dalla Spezia sono stati obbligati a uscire a Brugnato per percorrere la Via Aurelia e rientrare in autostrada a Deiva Marina.

Il tratto stradale è stato riaperto attorno alle 14, consentendo il progressivo sblocco del traffico; alle 14:30 le code si erano ridotte a 5 chilometri.