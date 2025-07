Scoppia pneumatico durante il viaggio, camion si ribalta e invade 3 corsie: chiusa la A4 tratto Venezia-Trieste

video suggerito

Un camion si è ribaltato sulla A4, sul tratto Venezia-Trieste, occupando 3 corsie. Chiusa l'autostrada tra tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. L'incidente è stato causato dall'esplosione di uno pneumatico: in ospedale i due passeggeri del camion.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un camion si è ribaltato sulla A4, invadendo 3 corsie autostradali. Per questo motivo è stata chiusa la A4 sul tratto Venezia-Trieste, tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. L'incidente si è verificato intorno alle 14.20. La dinamica è in corso di accertamento, ma nel frattempo si lavora per rimettere in sicurezza la zona e per offrire assistenza alle due persone che viaggiavano a bordo del mezzo. Chiuso lo svincolo in ingresso a Latisana, dove è stata disposta l'uscita obbligatoria per chi arriva da Trieste.

Secondo quanto finora ricostruito, l'incidente si sarebbe verificato per lo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro. Il camion ribaltato trasportava materiale elettrico. A bordo del mezzo viaggiavano un uomo e una donna, trasferiti in ospedale dai sanitari intervenuti sul posto. Con la chiusura del tratto stradale tra Latisana e Portogruaro, gli automobilisti hanno cercato di deviare uscendo sulle trade statali e provinciali che collegano Friuli Venezia Giulia e Veneto, congestionando anche i centri urbani di Latisana, Ronchis, San Michele al Tagliamento e Portogruaro.

La situazione sarebbe ancora ben lontana dalla risoluzione e si prevede un ritorno alla normalità soltanto in serata. Autostrade Alto Adriatico invita gli automobilisti a evitare il tratto interessato e seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Sul posto stanno operando le forze dell'ordine e il personale della società autostradale per la gestione dell'emergenza e la rimozione del mezzo rovesciato. Nel frattempo è stato riaperto al traffico il Raccordo Autostradale 13, Sistiana-Trieste, rimasto chiuso per ore nella mattinata. In località Prosecco infatti vi era stato l'incendio di un autoarticolato. Dopo lo spegnimento del rogo e la bonifica fatta dai vigili del fuoco che hanno rimosso il veicolo, la circolazione ha potuto riprendere il suo normale corso.