Lucca, Carabinieri arrivano per un tamponamento e trovano un uomo morto: indagini in corso

Quando sono stati chiamati per un semplice tamponamento, i Carabinieri non si aspettavano di trovare un morto. Invece è successo la mattina del 30 marzo a Capannori, in provincia di Lucca, dove un pullman ha tamponato un’auto che si era fermata all'improvviso.

Secondo le prime ricostruzioni, il guidatore dell'auto sarebbe stato colto da malore mentre guidava lungo viale Europa, nel quartiere Lammari. Dopo la brusca frenata, il bus che seguiva l'auto non è riuscito a evitare di colpirlo.

Immediata la chiamata al 118 e l'arrivo delle ambulanze e dell’elisoccorso da Firenze. Giunti sul posto, però, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 62enne residente proprio a Capannori. Hanno invece trasportato in codice rosso in ospedale una donna coinvolta. Al momento le sue condizioni sarebbero stabili.

Entrambi i mezzi sono stati fortemente danneggiati dallo scontro, e sono stati portati via per condurre gli accertamenti. Anche la strada con il supporto della Polizia municipale è stata interdetta al traffico dalle ore 8 fino alla conclusione dei rilievi sulla strada. Al momento, infatti, la dinamica non è ancora perfettamente definita.

Sulla base delle ricostruzioni del 118, si ipotizza che il 62enne sia stato colto da arresto cardiaco e a seguito del malore abbia perso il controllo del veicolo, finendo per farsi urtare dall'autobus. Circostanza confermata anche da una nota diramata proprio dal servizio di emergenza.

Ora, i fatti dovranno essere chiariti attraverso l'intervento dei Carabinieri.