Suv piomba sui tavolini del bar improvvisamente: morto 34enne esponente Pd a Forlì, 3 feriti La donna al volante di un suv ha perso il controllo del mezzo, pare a causa di un malore improvviso, piombando sui tavolini del bar e travolgendo il gruppo di quattro amici che stava consumando un aperitivo. Un morto e tre feriti è il drammatico bilancio dello spaventoso incidente stradale costato la vita a Gabriele Nuzzolo.

A cura di Antonio Palma

Un tranquillo pomeriggio al bar con gli amici si è trasformato in tragedia nel pomeriggio di domenica a Poggio alla Lastra, nel comune di Bagno di Romagna, nel Forlivese. Un’auto fuori controllo è piombata improvvisamente sui tavoli all’aperto del locale travolgendo i presenti. Un morto e tre feriti, è il drammatico bilancio dello spaventoso incidente stradale costato la vita a Gabriele Nuzzolo, 34enne insegnante e segretario della sezione locale del Partito Democratico nel vicino comune montano di Santa Sofia.

Il dramma si è consumato in pochi attimi attorno alle 19 di ieri, domenica 22 giugno, mentre il 34enne era seduto ai tavolini all’aperto del bar insieme a un gruppetto di amici. Secondo una prima ricostruzione, la donna al volante di un suv ha perso il controllo del mezzo, pare a causa di un malore improvviso, piombando sui tavolini del chiosco e travolgendo il gruppo di quattro amici che stava consumando un aperitivo.

Ad avere la peggio è stato proprio il giovane esponente politico locale, mentre gli altri tre sono rimasti feriti. La vettura infatti ha centrato in pieno il 34enne che non ha avuto il tempo di scansarsi. Nonostante la richiesta di soccorso immediata al 118 con l’arrivo sul posto sia di un’ambulanza che l’elicottero di soccorso, purtroppo per Nuzzolo non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo.

Sul luogo dei fatti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione la donna stava facendo una manovra in retromarcia quando si è sentita male accelerando e travolgendo i presenti.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale dove Gabriele Nuzzolo era molto conosciuto per l’impegno politico. "Era prima di tutto un amico, sono profondamente addolorata" ha dichiarato la sindaca di Santa Sofia comune dove il 34enne era anche consigliere comunale. "Una disgrazia che ci lascia tutti colpiti" è il commento dei compagni di partito.