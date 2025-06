Auto contromano sull’autostrada A22 del Brennero, schianto devastante: un morto e 5 feriti, tra cui tre bimbi

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Nella prima mattinata di domenica, poco prima delle 5.15, un grave incidente si è verificato nel tratto urbano dell’autostrada A22 a Bolzano, causando la morte di un uomo e il ferimento di altre cinque persone, tra cui tre minori.

Secondo quanto ricostruito, un’auto è entrata al casello di Bolzano sud imboccando erroneamente la carreggiata sud in direzione Modena, ma si è poi messa a procedere contromano verso nord. Questo pericoloso errore ha provocato uno scontro frontale con un altro veicolo. Il conducente dell’auto contromano è deceduto sul posto, mentre i cinque occupanti dell’altra vettura — una coppia con i loro tre figli di 8, 11 e 14 anni — hanno riportato ferite di varia gravità.

I due adulti sono stati trasportati in ambulanza rispettivamente agli ospedali di Trento e Bressanone, mentre i tre bambini, in condizioni serie, sono stati trasportati con elicotteri di soccorso alla clinica universitaria di Innsbruck. Tutte le persone coinvolte nell’incidente sono residenti in Alto Adige.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Bolzano, la Polizia Stradale, la Croce Bianca, la Croce Rossa e l’elicottero di soccorso Pelikan 2.

L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione: l’autostrada è rimasta chiusa in direzione sud per diverse ore e si sono formate lunghe code, con oltre dieci chilometri di traffico bloccato tra Chiusa-Val Gardena e Bolzano e ulteriori rallentamenti tra Brennero e Vipiteno. Il traffico è stato deviato sulla statale del Brennero, creando ulteriori difficoltà agli automobilisti.

Le autorità stanno ora indagando sulle cause esatte dell’incidente, mentre i soccorsi proseguono per stabilizzare le condizioni dei feriti.