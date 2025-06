Quasi muti, con il pannolino e senza scuola: perché il papà faceva vivere i fratellini di Lauriano in isolamento

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono cresciuti in una cascina abbandonata senza frequentare nessuno perché il padre "aveva paura dei virus". I due bambini di 6 e 9 anni trovati sulle colline di Lauriano, nel Torinese, erano chiusi in un isolamento pressocché totale e indossavano ancora il pannolino. Entrambi i fratellini risultavano nati e registrati in Germania, ma per lo Stato italiano non erano mai esistiti.

Non sanno leggere o scrivere, non andavano a scuola e non avevano documenti. I due fratellini vivevano con il padre, uno scultore olandese 54enne che dopo la pandemia era "ossessionato dalle malattie" e che era arrivato in Italia, a quanto si apprende, tre anni fa.

L'ipocondria presunta dell'uomo, infatti, era nata durante il lockdown per la pandemia di Covid-19 e si era sviluppata in maniera tale da far credere al 54enne che qualcuno stesse sviluppando nuovi virus in laboratorio per "contaminare il mondo". Aveva deciso di tenerli in casa per non far indossare loro le macherine. La madre dei piccoli, 38 anni, risulta essere una donna senza fissa dimora ed è stata trovata con loro nella cascina abbandonata.

Secondo il 54enne, i figli seguivano "un percorso di istruzione parentale", ma le condizioni dei due piccoli e l'assenza di tracce amministrative smentivano di fatto questa versione. La Procura dei minori di Torino, guidata da Emma Avezzù, ha attivato la procedura di adottabilità e i due sono stati portati in una comunità per minori.

A scoprire i due bimbi erano stati i carabinieri, intervenuti nella cascina per notificare un provvedimento di sgombero. Secondo il tribunale, non ci sono le condizioni per un rientro immediato dei due in famiglia: i giudici hanno parlato di incuria e isolamento. Il padre li avrebbe rivisti pochi giorni fa e ha fatto sapere di sentirli al telefono ogni giorno.

I due fratellini ora andranno a una famiglia affidataria e poi saranno dichiarati adottabili. Nel frattempo si cerca di capire come sia possibile che nessuno si sia mai accorto di nulla.